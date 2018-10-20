طرح توسعه صنایع دستی در روستاهای گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان، ابراهیم کریمی اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش اعظم تولیدات صنایع دستی در روستاهای استان تولید می شود، طرح توسعه صنایع دستی روستاها با هدف جلوگیری از مهاجرت بی رویه، اشتغال جوانان، حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید، تقویت و بروز رسانی تولیدات صنایع دستی نوشته شد.

وی با اشاره به ظرفیت های بالقوه و بالفعل حوزه صنایع دستی در روستاهای استان گلستان، افزود: همه تلاش این اداره کل ایجاد فرصت برای پیشرفت و توسعه اقتصادی مردم در مناطق روستایی استان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان تصریح کرد: روستاهای استان دارای ویژگیهای خاصی از نظر آب و هوای مناسب، تنوع طبیعت و چشم اندازهای بکر و انواع صنایع دستی، خوراک و غذاهای بومی هستند واین موضوع می طلبد بخش دولتی و خصوصی با همکاری مشترک از این ظرفیت‌ها نهایت استفاده را ببرند.

وی افزود: طرح توسعه صنایع دستی در روستاهای استان گلستان، در روستای سیاه رودبار شهرستان علی آباد بطور پایلوت اجرا خواهد شد.

کریمی گفت: این روستا دارای قابلیت های بسیاری در حوزه صنایع دستی است و رشته های نمد بافی، پارچه بافی، خراطی از رشته های است که به فراموشی سپرده شده بود ولی در حال حاضر توسط مردم روستا در حال تولید است و با این طرح به تقویت این رشته ها و تولید با کیفیت و مستمر خواهیم رسید.

وی افزود: همچنین آموزش شاغلین شامل تمامی افرادی که دارای مجوز صنایع دستی هستند، احیای رشته های در حال منسوخ شدن و تجهیز کارگاه‌های تولیدی صنایع دستی و مواد اولیه آن‌ها از اقداماتی است که این اداره کل در این طرح اجرا می‌کند.

به گفته کریمی، همکاری خوب دهیار روستا و مدیریت اقامتگاه بوم گردی سرخ دار که نقش بسزایی در معرفی صنایع دستی دارند و از فعالان و بانیان احیاء صنایع دستی در روستا هستند کمک بسیار موثری برای اجرای این طرح هستند و ایجاد فروشگاه صنایع دستی جهت فروش محصولات صنایع دستی روستاییان از مهمترین اقدامات است.

وی تاکید کرد: طرح توسعه صنایع دستی در روستاها در سایر روستاهای استان گلستان بطور مستمر اجرا خواهد شد.