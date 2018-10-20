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۲۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۹:۲۶

مقام ارشد دولت آمریکا؛

نشست دوم ترامپ و «اون» احتمالا ابتدای سال آینده برگزار می‌شود

نشست دوم ترامپ و «اون» احتمالا ابتدای سال آینده برگزار می‌شود

یک مقام ارشد دولت آمریکا اعلام کرد: نشست دوم ترامپ و «اون» احتمالا ابتدای سال آینده برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام ارشد دولت آمریکا اعلام کرد که دومین نشست بین «دونالد ترامپ» رئیس جمهور کشورش با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی احتمالاً در ابتدای سال آینده میلادی برگزار می شود.

مقام ارشد دولت آمریکا در این خصوص گفت: این نشست احتمالا ابتدای سال آینده میلادی برگزار خواهد شد.

این درحالیست که خبرگزاری رویترز در ادامه اعلام کرد که «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا دیروز جمعه گفته بود که در راستای برداشتن گام هائی رو به جلو در خلع سلاح اتمی در شبه جزیره کره، امیدوار است به زودی به همتای خود از کره شمالی دیدار کند.

کد مطلب 4436030

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