احتمال بارش تگرگ در برخی شهرهای خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی شبانه روز گذشته حداکثر دمای استان ۳۶.۶ در شهرهای آبادان و ماهشهر حداقل دمای استان ۱۵.۱ درجه سانتیگراد در شهر ایذه گزارش شده است.

وی افزود: طی همین مدت دمای هوای شهر اهواز بین ۲۲ و ۳۴ درجه سانتیگراد بود.

سبزه زاری ادامه داد: حداکثر رطوبت در شهرهای آبادان ۸۶، شادگان ۷۴ و همچنین دزفول و ماهشهر ۷۲ درصد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: امروز دید افقی کمتر از دو هزار متر و در شهر آبادان هم یک هزار و ۲۰۰ متر بود.

سبزه زاری بیان کرد: بررسی نقشه ها تا اواسط هفته جاری با شدت و ضعف، جنوبی بودن جریانات جوی و بالا بودن ضرایب ناپایداری را نشان می دهد که در بعضی از ساعات به ویژه بعدازظهر یکشنبه تا غروب دوشنبه باعث افزایش ابر و بعضا رگبار و رعد و برق پراکنده و احتمال ریزش تگرگ خصوصا در مناطق مرتفع شمالی و غربی و با احتمال تندباد لحظه ای و گرد و غبار در بخش هایی از استان به ویژه در جنوبی و غربی و بعضا مرکزی پیش بینی می شود.

وی عنوان کرد: در صبحگاه هم افزایش رطوبت و شرجی یا مه صبحگاهی به ویژه در سواحل دور از انتظار نیست.