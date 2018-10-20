میزبانی زائران اربعین افتخاری بزرگ برای مردم استان ایلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه عصر شبنه در جمع خادمین اربعین حسینی در ایلام اظهار داشت: میزبانی زائران اربعین افتخاری است که نصیب مردم استان ایلام شده است.

وی گفت: مردم ایلام همچون دوران دفاع مقدس در این رسالت عظیم افتخار و سربلندی را برای ایران اسلامی به ارمغان آوردند.

وی افزود: ایلامی ها عزیز وقتی این رسالت خاص خود را خوب بشناسند نقشی مانند نقش دفاع مقدس پیدا خواهند کرد.

حجت الاسلام پناهیان همچنین در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی ایلام به موضوع سبک زندگی اسلامی و بایدها و نبایدهای آن پرداخت و گفت: زندگی اسلامی منطبق بر واقعیات و همان سبک زندگی انسانی است.

استاد پناهیان از نقش حساس آموزش و پرورش در ایجاد روحیه محکم اندیشی و مقابله با برخی سواستفاده های غرب از الفاظ مختلف به ویژه آزادی گفت و این که اگر آموزش و پرورش و دانشگاه ها به درستی رسالت اصلی خود را انجام دهند بسیاری از آسیب های اجتماعی و دینی رفع می شود.