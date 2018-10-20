هیچ گونه موارد ناامنی درمرزهای سه گانه تاکنون گزارش نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا عصر شنبه در در جلسه قرارگاه اربعین شهرستان مهران اظهار داشت: خوشبختانه روند تردد زوار اربعین حسینی بدون هیچ گونه مشکلی در مرزهای سه گانه کشور جریان دارد.

وی گفت: هیچ گونه موارد ناامنی تاکنون در این مرزها گزارش نشده است.

ساجدی نیا با اشاره به اینکه زائران اربعین حسینی در امنیت کامل و بدون هیچ گونه نگرانی به زیارت اربعین حسینی در حال تردد هستند، گفت: از تمامی پلیس های تخصصی با تمامی امکانات و تجهیزات برای خدمات رسانی و تسهیل در رفت و آمد استفاده می شود.

وی گفت: در مرز مهران نیز ایستگاه های پلیس و ایست و بازرسی در مسیر تردد در مسیر تردد زائران اضافه شده است.