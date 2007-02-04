دلایل سیاسی و اقتصادی انقلاب باید برای نسل سومی ها تبیین شود/ تقلیل اهداف نهضت به اهداف مادی از عوامل شکست نهضت هاست

محمود عباس زاده مشگینی ، کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران در مقایسه با نمونه های مشابه هم عصر خود منحصربفرد است، افزود: انقلاب هایی نظیر چین ، الجزایر و ...، سرچشمه ایدئولوژیک خود را از ناسیونالیسم، بورژوازی، کمونیسم و دیگر نحله های رایج سیاسی می‌گرفتند، اما مردم ایران به رهبری امام خمینی (ره) ، اسلام را به عنوان ایدئولوژی انقلابی خود برگزیدند که دلیل بروز چنین رفتاری از مردم ایران بیش از هر چیز به فرهنگ سیاسی ایرانیان بازمی‌گردد.



مشگینی ادامه داد: براین اساس باتوجه به آنکه مهمترین منبع فرهنگ سیاسی ایران، مبانی دینی و بطور خاص مذهب شیعه است و بخش عمده‌ای از رفتار سیاسی مردم نیز از این منبع متأثر است، بنابراین حرکت اسلامی مردم ایران از خرداد 42 تا بهمن 57 نیز از این منبع معنوی و پایدار ناشی شد.



وی افزود: در این میان امام خمینی (ره) با درکی که از دین و به تبع آن فقه سیاسی و مسائل روز داشت، اوضاع را به صورت متمایزی نسبت به دیگران مورد توجه قرار داد و لذا امام خمینی (ره) اعتقاد داشتند: "زندگی سید‌الشهدا‌(ع)، و زندگی همه انبیاء عالم، به این معنا بوده است که در مقابل جور، حکومت عدل را می‌خواستند درست کنند."



این کارشناس مسائل سیاسی اساس برپایی "عدالت" با الگوگیری از قیام امام حسین را مدل انقلابی ایران دانست و گفت: امام با مدنظر قراردادن "کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا"، تفسیری از قیام امام حسین ارائه کردند که می‌توانست کنش انقلابی علیه رژیم پهلوی را برانگیزاند، از این رو امام در مورد رسالت ملت در مقابل عاشورا می‌فرمودند: "کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا باید سرلوحه زندگی در هر روز و درهر سرزمین باشد، همیشه ملت این معنا را مدنظر داشته باشد که امروز عاشورا است و ما باید مقابل ظلم بایستیم" .

وی افزود: در واقع امام خمینی (ره) حادثه کربلا را با احساس حادی از ضرورت سیاسی به کار گرفتند و لذا توانستند 14قرن پس از این واقعه هم در ظاهر و هم در باطن یزیدیان زمان را سرنگون کنند.

عباس زاده مشگینی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی در ایران را می توان اصلی ترین نمونه تجربی تعامل بین جهان سنتی و مدرن دانست، اظهار داشت: شعارهای اصلی انقلاب، دینی و اجتماعی است و ما شاهد تبیین برابری در کنار آزادی، عدالت در کنار حقوق انسانی و حفظ سنت های دینی و اجتماعی هستیم .



وی ادامه داد: از طرفی نباید فکر کرد که شاه هم نشسته بود و دست روی دست گذاشته بود و تماشا می کرد ، چرا که در شرایطی که اندیشه‌ها و رفتار امام خمینی، سکوت در مقابل حکومت باطل و بی‌تفاوت بودن نسبت به وضع موجود جامعه را برنمی‌تابید، شاه سعی در کنترل و یا خنثی نمودن مذهب از جهات سیاسی بود و بطور کلی سیاست "اسلام زدایی" را درپیش گرفته بود.

این تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: شاه که تلاش می‌کرد با اعمال فشار بر مدارس علوم دینی آنها را بی‌روح نگه دارد،‌ علمای مذهبی را "ارتجاع سیاه" و مبارزین مسلمان را "عوامل مرتجعین سیاه" لقب می داد که امام راحل با درایت حیرت انگیزی این توطئه ها را خنثی و کاروان انقلاب اسلامی را به پیش می برد.



وی یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران همانند هر انقلاب کاملی به غیر از ماهیت دینی و اسلامی آن، مجموعه دلایل سیاسی و اقتصادی ویژه خود را نیز دارد که باید بخوبی برای نسل سوم انقلاب و نسلهای آینده تبیین شوند.



محمود عباس زاده مشگینی در ادامه در تشریح اوضاع نابسامان حکومت شاه، گفت: به لحاظ سیاسی نوع حکومت ایران از زمان های گذشته پادشاهی مطلقه بود و مردم هیچ گونه مشارکتی در امور سیاسی و اجتماعی کشور نداشتند. از نظر فساد مالی، اقتصادی و اداری در حالی که اکثریت مردم ایران در فقر به سر می بردند.

وی افزود: شاه و درباریان و نزدیکان آنها با حیف و میل و چپاول بیت المال مشغول فساد، دزدی و خوشگذرانی بودند، به همین دلیل قدرت سیاسی در ایران فاقد لیاقت، شایستگی و صلاحیت لازم برای اداره کشور بود و هنگامی که انقلاب آغاز شد همه ملت از آن پشتیبانی کردند.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه به لحاظ اقتصادی نیز در ایران قبل از انقلاب برخلاف کشورهای چین و الجزایر، نه تنها از نظر اقتصادی بحران وخامت جدی اقتصادی وجود نداشت، اظهار داشت: به علت افزایش ناگهانی و سریع قیمت نفت، توانایی ها و قدرت اقتصادی رژیم شاه به سرعت افزایش پیدا کرده بود، از این رو، خیال رژیم شاه از این جهت راحت بود و کارشناسان اقتصادی و سیاسی هیچ گونه حادثه غیرمترقبه ای را پیش بینی نکرده بودند، اما توزیع درآمدها غیرعادلانه بود و جامعه به طبقات بسیار فقیر، متوسط و بسیار ثروتمند تقسیم شده بود و حد فاصل میان طبقه فقیر و طبقه ثروتمند در آن باور نکردنی بود و این شکاف طبقاتی نیز یک از دلایل مهم پویای انقلاب اسلامی بود.

مشگینی در ادامه با بیان اینکه دستاوردهای انقلاب اسلامی نیز متأسفانه آنطور که باید مورد توجه واقع نشده اند و حتی در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب نیز مغفول واقع می شوند ، برخی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی را به شرح زیر یادآور شد:



- پیشرفتها و توسعه علمی کشور مانند دستیابی هرساله دانش آموزان ایرانی به مقامات جهانی در المپیادهای علمی فیزیک، ریاضی،‌ شیمی، کامپیوتر و ... در رقابت با کشورهای پیشرفته جهان ، رشد 10برابری دانشجویان کشور از 200هزارنفر به 2میلیون نفر و همچنین توسعه مراکز دانشگاهی و از طرفی کاهش میزان بی سوادی که برطبق آمار یونسکو ایران را به عنوان یکی از موفق‌ترین کشورهای جهان در مبارزه با بی سوادی معرفی شده است .



- در زمینه مایحتاج و اقلام مصرفی مردم ، در قبل از انقلاب، دولت ایران فقط توانایی تامین مواد غذایی مردم خود برای حدود یکماه را داشت و مجبور بود باقی مواد غذایی خود را از خارج وارد کند، اما به حمدالله و به برکت انقلاب اسلامی در اکثر زمینه‌ها مانند گندم و دیگر کالاهای اساسی به خودکفایی رسیده ایم.



- از نظر نظامی در حالیکه قبل از انقلاب تقریبا تمام تسلیحات نظامی کشور از خارج وارد می‌شد اما هم‌اکنون نه تنها این نسبت تقریبا معکوس شده بلکه ایران در زمره یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان تسلیحات به کشورهای جهان شناخته می شود و کشور در مقابل هر تهدیدی می تواند بدون نیاز به خارج از خود دفاع کند.



- در حوزه هنری و فرهنگی نیز یکی از موارد قابل اشاره، سینمای ایران است که به اذعان تمامی صاحبنظران، قبل از انقلاب به هیچ وجه در دنیا مطرح نبوده و به حساب نمی‏آمده است، اما امروزه در جشنوارهای جهانی حرفهایی برای زدن دارد و می بینیم سینماهای کشورهای خاورمیانه را نیز متأثر کرده است و در دیگر حوزه های هنری نیز بسیار پیشرفته ایم ، البته در برابر آنچه بطور کلی ذکر شد، کاستی هایی نیز وجود دارد که نباید به حساب انقلاب گذاشته شود و این ناشی از عملکرد های سلیقه ای و بعضاً ناکارآمد بوده که انشاءالله هرچه به پیش می رویم با روی کارآمدن مدیران دلسوز و برخواسته از میان مردم این کاهش می یابد .

عباس زاده مشگینی همچنین در ادامه این گفتگو تاکید کرد: نباید فراموش کرد که هر انقلاب و نظامی را نیز آفتهایی از درون و بیرون تهدید می کند که اگر با آنها مقابله نشود تداوم آن غیرممکن شده و روبه افول می روند.

وی با اشاره به اینکه امام به عنوان بنیانگذار انقلاب بخوبی این آفات را نیز مشخص کردند که باید همواره سرلوحه عملکرد نظام و مسئولین باشد، خاطرنشان کرد: امام خمینی عدم دخالت اقشار جامعه در مسائل سیاسی و عدم نظارت ملت بر کارهای مسئولین مملکت و عدم گوشزد نمودن اشتباهات آنان را از آفات انقلاب اسلامی معرفی می کردند.



این تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه داد: امام با تاکید بر اهمیت تبلیغات در صدور انقلاب و معرفی حقیقت اسلام ناب محمدی(ص) معتقد بودند که مهمترین آفت انقلاب، ضعف روحیه مردم در اثر تبلیغات سوء و منفی غرب علیه انقلاب است و لذا این مهم وظیفه رسانه ها را بسیار سنگین می کند.



عباس زاده مشگینی در پایان یادآور شد: همچنین امام خمینی اعتقاد داشتند که یکی از عوامل شکست انقلاب اسلامی، تقلیل اهداف نهضت به اهداف مادی و جایگزین شدن ضد ارزشها بجای ارزشها و اعتقادات، تحریف آرمانها و ارزشها و گرایش به راحت طلبی و تجمل گرایی است که باید آویزه گوش مدیران و مسئولان باشد.