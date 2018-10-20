سرمایه گذاری ۵ میلیون دلاری یک شرکت چینی در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان اظهار داشت: در شرایط کنونی حضور سرمایه گذاران خارجی در ایلام می تواند یک موفقیت بزرگ در جهت توسعه استان باشد.

وی به سرمایه گذاری پنج میلیون دلاری یک شرکت چینی در ایلام خبر داد و گفت: فرهنگ کار استان باز تعریف شود تا همه صرفا دنبال کارمند شدن نباشند.

استاندار ایلام به سفر مقامات ارشد ایران و عراق به استان طی هفته گذشته اشاره کرد و گفت: در روزهای پیش رو نیز معاون رئیس جمهور، دو وزیر، استاندار واسط عراق و معاونین سازمان برنامه و بودجه به استان ایلام سفر می کنند.

وی تصریح کرد: حال که به واسطه حضور مسئولان ارشد کشور ایلام در کانون توجه قرار گرفته است لازم است با همدلی و همبستگی بیشتر برای توسعه استان ایجاد هم افزایی کنیم.