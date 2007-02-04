به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوش چهره نماینده تهران که در حاشیه جلسه علنی امروز با خبرنگاران سخن می گفت، در خصوص لایحه بودجه سال آینده کل کشور، اظهار داشت: تحلیل برخی از نمایندگان این است که به خاطر اختلالات و آشفتگی هایی که در تنظیم بودجه وجود دارد ، لایحه مذکور مانند بیماری است که در صورت شکافته شدن قابل جمع کردن نیست.

وی ادامه داد: پیش بینی درآمدها در لایحه بودجه 1386 خوشبینانه است اما در مجلس در بخش هزینه ها باید دقت بیشتری به خرج دهد.

این نماینده اقتصاددان با تاکید بر این که لایحه بودجه سال آینده شبیه لایحه سال گذشته است، خاطرنشان کرد: وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بالا است ولی از آهنگ رشد وابستگی به درآمد نفت جلوگیری شده است.

خوش چهره تصریح کرد: برخی محاسبات در بودجه، بودجه را از شفافیت می اندازد که از جمله آنها می توان به این نکته اشاره کرد که در تعیین قیمت نفت هر بشکه 7/33 دلار از یک تاکتیک و ظرافت خاص علم حسابداری استفاده شده است.

وی که پیش از این ریاست کمیته اقتصادی فراکسیون اصولگرایان مجلس هفتم را بر عهده داشت، در پایان گفت: چنانچه ظرافت های حسابداری به کار رفته در بودجه 86 کنار گذاشته شود، بودجه همان بودجه 85 است که وابستگی درآمدها به نفت بالاست و بعضی درآمدها از جمله فروش اوراق مشارکت قابل اتکا و تحقق نیست.