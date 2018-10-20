برگزاری مطلوب تمامی برنامه های چهلمین سالگرد انقلاب در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین حسین زاده عصر امروز در جلسه شورای اداری استان خوزستان که با موضوع بزرگداشت سالگرد انقلاب اسلامی در سالن شهید هاشمی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: نظریه پردازان حوزه انقلاب با توجه به ریشه های فکری انقلاب اسلامی و پژوهش ها از منظر تبارشناسی نگاه کرده اند و همگی به اینکه این انقلاب به آموزه های قیام امام حسین(ع) و اهداف و شعارهای که ریشه در عاشورا دارد اتفاق نظر دارند.

وی با اشاره به برگزاری مراسم اربعین حسینی و میزبانی از زائران کربلا در دو مرز شلمچه و چذابه گفت: خوزستان افتخار میزبانی مردم از سراسر کشور را دارد و از دو ماه قبل کارهای مهمی در استان با حمایت استاندار آغاز شد تا بتوانیم به بهترین نحو پذیرای این مهمانان باشیم.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان عنوان کرد: در زمینه برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی، مدیران با توجه به فرصت های باقی مانده اگر در حوزه های کاری خود کارهای عقب مانده ای دارند ورود کرده و مشکلات را مرتفع کنند. البته با توجه به زیرساخت های نامناسب مرز چذابه، دستگاه های مختلفی با حضور در این مرز کمبودها را جبران کرده اند و امیدواریم نقص های جزئی باقی مانده تا سال آینده جبران شود.

حسین زاده با بیان اینکه تمامی برنامه ها و مسئولیت هایی که در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به عهده ما سپرده شده را به بهترین نحو انجام خواهیم داد، تصریح کرد: در این برهه از زمان نیاز به داشتن رویکرد و نگاه انقلابی به مسائل احساس می شود تا بتوانیم مسئولیتی را که بر عهده داریم انجام دهیم.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان ادامه داد: مدیریت جهادی و رویکرد انقلابی همه ریشه در نگاه مکتبی و انقلابی ما دارد و با نگاه بخش نامه ای نمی توان مسئولیت ها را انجام داد.

وی اظهار کرد: نگاه به آینده کشور و نسل جدید نیاز به بارقه های امید دارد تا آینده روشن را ترسیم کنند از این رو تقاضا دارم حتما در برنامه ها به این نکات مهم توجه شود.

حسین زاده در پایان اشاره کرد: تلاش شود در برگزاری مراسمات سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از نخبگان و فرهیختگان با نوآوری ها و شیوه های امروزی استفاده شود، در این زمان نیاز است نگاهمان را تغییر داده تا اثر بخشی بیشتری بر جوانان و در جامعه داشته باشیم.