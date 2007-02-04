به گزارش خبرنگار مهر، معمولا وقتی صحبت از فیلم های عرصه کودک و نوجوان می شود، در وهله نخست مسئله لطافت و مهربانی و حتی نوعی فانتزی به ذهن خطور می کند. این انتظار با توجه به جنس و حال و هوای این گروه سنی چندان هم اشتباه نیست، اما طی این سال ها در ژانر کودکان و نوجوانان کمتر فیلمی ساخته شده که به مسایل و موضوع های مهم، جدی و فراگیر آنها بپردازد. اما ساخته رمضانی از جنسی دیگر است.



"قفل ساز" روایت ساده و در عین حال عمیق و دردناک نوجوانی است که به طور مرتب مورد ضرب و شتم پدر خود قرار می گیرد. او بیش از آنکه نگران اوضاع نابسامان خود باشد، شرایط خواهر کوچکش او را آزار می دهد. در عین حال از سوی مادربزرگش (مادر پدرش) و عمه خود به شدت تحریک می شود تا از پدرش شکایت کند و آنها راهی برای تعدیل رفتار این مرد پیدا کنند.



نکته جالب توجه در این بین تابویی است که در جامعه حتی بین کودکان وجود دارد. یعنی پسر نوجوان با آنکه از پدرش کتک می خورد، حاضر به شکایت نیست و فشارهای مادربزرگ او را به این کار وادار می کند. فرزند دختر این مرد خشن نیز با وجود ترس و اوضاع پریشانی که دارد و حتی فرصت کافی برای انجام تکالیفش در اختیار ندارد، نه تنها حاضر به دادن شهادت علیه پدرش نیست، حرف های برادر خود را کذب می نامد.



نوجوان آسیب دیده از فشارهای پدر نه تنها جسم او را آزار می دهد، بلکه باعث ناشناخته ماندن توانمندی های وی می شود. چنانکه او مدرسه را رها می کند و همه او را کم هوش می دانند. در حالی که این نوجوان از استعداد خاصی در زمینه کارهای فنی برخوردار است. اما همه او را دوره می کنند تا از شکایت خود صرفنظر کند تا پدرش به زندان نیفتد. این موضوع حتی از سوی مادربزرگ و عمه این نوجوان مطرح می شود. در حالی که خودشان محرک اصلی او هستند.



در "قفل ساز" حقیقت به شکلی عریان مطرح می شود. خشونت و فشاری که به نوجوان وارد می شود، بر روح بیننده چنگ می اندازد و می تواند تلنگری به تمامی افرادی باشد که در مورد کودکان خود دست به خشونت می زنند. مهمتر اینکه فیلم سعی می کند محل، شهر یا فرهنگ خاصی را نشان دهد. هر چند این شخصیت ها لهجه خاصی دارند، اما نشان دادن خانواده ثروتمندی که به لهجه خاصی صحبت نمی کنند، اما مادر دختر نوجوان خود را کتک می زند، به مسئله فراگیر بودن این موضوع در میان تمامی خانواده ها اشاره می کند.

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مازیار شیبانی‌فر