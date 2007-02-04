سینما و معنا

به گزارش خبرنگار مهر، از همین رو همه دولت ها به سینمای معناگرا توجهی ویژه داشته و کوشیده اند به نحوی (از حمایت مالی گرفته تا اعطا جایزه) این ژانر را بارور سازند. اما متاسفانه، در تمام سه دهه گذشته، این سینما به توفیق چندانی دست نیافته و نتوانسته تحسین منتقدان یا حضور حداکثری مخاطبان را جلب کند و همیشه با انتقادهای بسیار و فروش اندک همراه بوده است. به راستی، چرا جز چند مورد انگشت شمار (مانند "خیلی دور، خیلی نزدیک") این جنس سینما به بار ننشسته است؟ به گمانم علل شکست را می توان از سه منظر بررسی کرد:



1. ماهیت موضوع: سینمای معناگرا (همانگونه که از نامش پیداست) به عالم ماورا می پردازد که معادل مابعدالطبیعه در زبان عربی و Metaphysics در زبان انگلیسی است. پیشوند Meta به معنای مافوق است و Metaphysics ترجمان مافوق جهان فیزیکی و مادی است. چنانچه مابعدالطبیعه نیز در زبان عربی ناظر به همین معناست. به نظرم، بخش اصلی مشکل ریشه در همین نکته دارد: چگونه می توان "نادیدنی" را با هنری پیوند داد که در ذات خود مبتنی بر "دیدن" است؟



فلسفه و ادبیات محمل مناسبی برای مفاهیم فلسفی و عرفانی است. چرا که واژه، انتزاع ذهن است و ما به ازایی در طبیعت و عالم بیرون ندارد. بنابراین، می توان آن را به ماوراء و ناپیدا پیوند زد یا مفاهیم انتزاعی فلسفی را به یاری آن بازگو نمود. مثالی می زنم، عطار در وصف حلاج می گوید: "معرفت، دیدن اشیا است و هلاک همه در معنی". این نکته را چگونه می توان به کمک تصویر بیان کرد؟ "معرفت" و "هلاک در معنی" چه ما به ازای دیداری دارد؟



2. روایت نامتعارف: گونه ای از فیلمنامه نویسی وجود دارد که بر مبنای تجربه ای دیرین و آزمون های بسیار به ثبات رسیده است. این شیوه داستانپردازی که در دهه های اخیر توسط سید فیلد مدون شده، مبتنی بر کشمکش و نقطه عطف و اوج و فرود است و همه اینها تنها یک هدف دارد: جذب مخاطب. نقطه عطف، نیاز فیلمنامه است، چرا که بی کشمکش و نقطه عطف، داستان جذابیت ندارد. باید موضوع فیلم به سرعت (و در همان یک سوم آغازین) آشکار شود تا حوصله مخاطب سر نرود. باید داستان به پایانی مشخص منجر شود. چرا که مخاطب اینگونه می پسندد.



اما تجربه ادبی ما به گونه ای دیگر است: روایت های مثنوی و منطق الطیر، سراسر تمثیلی و استعاری است؛ روند روایت، با داستان های پی در پی قطع می شود؛ گاهی انتهای ماجرا از همان آغاز پیداست. شخصیت وجود ندارد و همه هستنده ها دالی هستند که بر مدلولی معنایی دلالت دارند. در واقع، با روایتی غیردراماتیک و رویکردی مبتنی بر ضدقصه مواجه ایم.



فیلم سازان ایرانی، به تبعیت از پشتوانه ادبی شان، به روایتی متفاوت روی می آورند که با روایت سید فیلدی هماهنگ نیست. از آنجا که اینگونه روایت، جذابیت فرم متعارف را ندارد، نمی تواند تماشاگر انبوه را به سالن های سینما بکشاند. از دیگر سو، اینگونه داستان ها بر تمثیل و نماد استوارند و درک شان، نیازمند دانش قبلی و توان تاویل است. بنابراین، تنها می توانند با قشر نخبه ارتباط برقرار کنند.



عرفای ما، مفاهیم خویش را به روز و با استعاره می نوشتند تا عام از اسرار آنان باخبر نگردند، اما سینما "هنر عوام" است و بقای آن نیازمند مخاطب انبوه. از همین رو، یا باید مفاهیم ژرف معنوی را ساده و عوامانه ساخت (که خیانت به موضوع است) یا باید به مخاطب اندک اندیشید (که جز شکست مالی رهاوردی ندارد).



3. پسند زمانه: پس از رنسانس، روح بشر در سرتاسر گیتی به عقلانیت پیوند خورد. از همین رو بسیاری از مسائلی که تا دیروز رایج و پذیرفتنی بود، امروز محال به نظر می رسد. چند نفر از تماشاگران امروزی معجزه انتهایی "آفتاب بر همه یکسان می تابد" را باور می کنند؟ اما به "مناقب العارفین" نگاه کنید که هر سطرش، آبستن معجزه ای است. مردمان آن روزگار، به سادگی این مسائل را می پذیرفتند و به یاری واژه هایی چون "کرامت" پذیرای آن می شدند. اما انسان امروزی از منظر تحلیل های پوزیتیویستی به این رخدادها می نگرد و آنها را باورناپذیر می خواند.

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امیر بوالی