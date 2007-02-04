به گزارش خبرنگار مهر، در اجرای مصوبه اخیر مجلس و با توجه به بخشنامه وزیر امور اقتصاد و دارایی به مدیران عامل بانک های سراسر کشور، ساعت آغاز به‌کار بانک ها از روز بیست و سوم بهمن ماه جاری به وضع سابق یعنی از ساعت 9 صبح به 7 و 30 دقیقه صبح تغییر خواهد کرد.

طرح دو فوریتی تغییر ساعت کار آغاز به کار بانک ها در جلسه علنی سیزدهم دی ماه نهاد قانونگذاری توسط نمایندگان ملت تصویب و در جلسه چهارشنبه شورای نگهبان تائید شد.

بنا بر قانون مذکور، دولت مکلف شده است ساعت کار بانک ها را به گونه ‌ای تنظیم نماید که قبل از شروع ساعت کار دیگر ادارات و سازمان های دولتی فعالیت خود را آغاز و ارائه خدمات کنند.





