حمله آمریکا عامل فتنه طائفه ای در عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (سپا)، "اکمل الدین احسان اوغلو" در کنفرانس مطبوعاتی خود در محل سندیکای مطبوعات مصر در شهر قاهره با ابراز تاسف و نگرانی عمیق خود از اوضاع عراق گفت که شرایط چند دهه گذشته عراق و ماجراجویی های نظامی و کودتاها در این کشور و ورود ایدئولوژی های غربی به جامعه عراق و اخیرا تجاوز آمریکا به این کشور در شعله ور شدن آتش فتنه طائفه ای درعراق موثر بوده است.

وی بازگرداندن امنیت و ثبات را مسئولیت رهبران سیاسی و دینی عراق دانست و افزود : کشورهای همجوار و نیروهای ائتلاف نیز باید برای دستیابی به چارچوبی به منظور خروج از جهنم مستمر درعراق همکاری کنند.

اوغلو درکنفرانس مطبوعاتی به ابتکارعمل این سازمان برای توقف درگیری های داخلی فلسطین و بازگشت آرامش اشاره کرد و فتح و حماس را مسئول وضعیت کنونی داخلی فلسطین دانست و از رهبران سیاسی دوجنبش خواست تا با کنترل گروههای مسلح، آرامش و ثبات را به فلسطین بازگردانند.

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی همچنین اقدام کنونی نیروهای اشغالگر اسرائیلی برای منهدم کردن پل ارتباطی بین حرم قدسی و محله "المغاربه" در شهر قدس را محکوم کرد و گفت که اسرائیل با این کار توافقنامه ها، منشورها و موازین بین المللی را زیر پا می گذارد و تلاش های مکرر تل آویو برای منهدم کردن بخش ها و آثاری از مسجد الاقصی واکنش منفی عظیمی را در جهان اسلام به همراه دارد.

وی درباره استفاده از انرژی هسته ای گفت : کشورهای اسلامی در راستای بهره گیری از پیشرفت های علمی و فناوری حق دارند تا از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز استفاده کنند.

وی اشاره کرد که بسیاری از کشورهای جهان هم اکنون از انرژی هسته ای برای تولید برق و در زمینه های مختلف پزشکی و علمی استفاده می کنند.