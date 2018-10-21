۲۴ تن برنج قاچاق در شهرستان «نیمروز» کشف شد

سردار احمد طاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر، در بیان جزئیات این خبر گفت: روز گذشته ماموران ایستگاه بازرسی «سفیدآبه» شهرستان نیمروز هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور «زاهدان- نهبندان» به ۲ دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی بیشتر آنها را متوقف کردند.

وی بیان داشت: ماموران انتظامی پس از بررسی مجوز بار کامیون ها در بازرسی از این ۲ خودرو ۲۴ تن برنج قاچاق و فاقد هرگونه مجوز گمرکی کشف کردند.

جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: ارزش ریالی برنج های قاچاق ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

سردار طاهری با اشاره به توقیف خودروها و معرفی افراد متخلف به مقام قضائی گفت: مبارزه با قاچاق یکی از راه های تقویت تولید داخلی و کمک به اقتصاد کشور است و پلیس در این راستا از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.