وزیر دفاع آلمان یک اسب مغولی هدیه گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آرته، مغولستان کشوری در آسیای مرکزی است که پرورش اسب در آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است. برخی معتقدند که شمار اسب در مغولستان از شمار شهروندان بیشتر است تا جایی که در افسانه ها و مثل های قدیمی در این کشور از فرد بی اسب بعنوان «پرنده بی بال» یاد می شود.

این منبع خبری با اشاره به سفر «اورزلا فون در لاین» وزیر دفاع آلمان به مغولستان نوشت: «نیاما اینخبولد» وزیر دفاع مغولستان پس از دیدار با همتای آلمانی خود به پاس قدردانی از همکاری های دفاعی -امنیتی توافق شده میان دو کشور اسبی از بهترین نژاد در مغولستان را به وی هدیه داد.

آرته در ادامه نوشت: وزیر دفاع آلمان سوارکاری ماهر است، اما از آنجایی که نمی توان این اسب را در پروازی نسبتا طولانی به آلمان منتقل کرد، قرار شد برای تیمار و نگه داری در مغولستان بماند و هرازگاهی عکس و تصویری برای وزیر دفاع آلمان ارسال شود.

وزیر دفاع آلمان نام «آندا» را برای اسب پیشکشی خود انتخاب کرد. این اسم در زبان رسمی این کشور به معنی «دوست و همدم» است.

گفتنی است پیشتر نیز «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا در جریان سفر به مغولستان اسبی بعنوان هدیه دریافت کرده بود که وی نیز آن را همراه خود نبرد.