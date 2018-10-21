به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مرادی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در مرز مهران اظهار داشت: با فعالیت نانوایی ها و کشیک بندی آنها مشکلی در زمینه تامین نان زوار در مسیرهای عبوری آنان نخواهیم داشت.

وی به فعالیت شیفتی ۲۷ نانوایی در مهران برای تامین نان زائران و ذخیره سازی ۱۰هزار کیسه آرد را از دیگر فعالیت های این اداره در ایام اربعین نام برد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مهران گفت: ۲۰تیم بازرسی با نظارت، ارایه خدمات خودرویی و تامین کالا و نان زائران در ایام اربعین فعالبت خود را متمرکز کرده تا مشکلی در این زمینه ها به وجود نیاید.

مرادی اظهار کرد: این تیم های بازرسی در سطح شهر مهران وپایانه مرزی فعال هستند.