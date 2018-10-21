تردد ۱۲۰ هزار زائر حسینی از مرز شلمچه

به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله حیاتی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۱۲۰ زائر حسینی تا کنون از مرز بین المللی شلمچه تردد کرده اند که ۲۰ هزار نفر از آنها اتباع غیرایرانی بوده اند.

وی افزود : اتباع غیر ایرانی از کشورهای آذربایجان، هندوستان، پاکستان و افغانستان هستند.

وی بر باز بودن مرز شلمچه و تردد روان در این مرز تاکید کرد: مرز شلمچه به صورت شبانه روزی باز و تردد در آن آسان و روان در جریان است.

فرماندار خرمشهر همچنین از کشف ۴۰۰ ویزای جعلی در این مرز خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای ماه صفر تا کنون ۴۰۰ ویزای جعلی کشف و تحویل مقامات شده است.

حیاتی در ادامه به مشکل آب مواکب مرز شلمچه نیز پرداخت و گفت: مشکل آب در برخی مواکب رفع شده است و در برخی دیگر در حال رفع شدن است.