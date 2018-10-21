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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۳۰

فرماندار خرمشهر خبر داد:

تردد ۱۲۰ هزار زائر حسینی از مرز شلمچه

تردد ۱۲۰ هزار زائر حسینی از مرز شلمچه

شلمچه - فرماندار خرمشهر از تردد ۱۲۰ هزار نفر از مرز بین المللی شلمچه از ابتدای ماه صفر تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله حیاتی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۱۲۰ زائر حسینی تا کنون از مرز بین المللی شلمچه تردد کرده اند که ۲۰ هزار نفر از آنها اتباع غیرایرانی بوده اند.

وی افزود : اتباع غیر ایرانی از کشورهای آذربایجان، هندوستان، پاکستان و افغانستان هستند.

وی بر باز بودن مرز شلمچه و تردد روان در این مرز تاکید کرد: مرز شلمچه به صورت شبانه روزی باز و تردد در آن آسان و روان در جریان است.

فرماندار خرمشهر همچنین از کشف ۴۰۰ ویزای جعلی در این مرز خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای ماه صفر تا کنون ۴۰۰ ویزای جعلی کشف و تحویل مقامات شده است.

حیاتی در ادامه به مشکل آب مواکب مرز شلمچه نیز پرداخت و گفت: مشکل آب در برخی مواکب رفع شده است و در برخی دیگر در حال رفع شدن است.

کد مطلب 4436639

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