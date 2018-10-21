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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۳

بخشدار آسارا:

مدیریت آب شرب روستاهای بخش آسارا به آبفای کرج واگذاری می‌شود

مدیریت آب شرب روستاهای بخش آسارا به آبفای کرج واگذاری می‌شود

کرج - بخشدار آسارا از واگذاری مدیریت آب شرب روستاهای این بخش به ابفای شهرستان کرج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق کمالی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بیش از ۷۰ درصد روستاهای بخش آسارا در محدوده آبفای روستایی شهرستان کرج واقع‌شده‌اند.

وی اضافه کرد: طی هماهنگی‌های انجام‌شده با رئیس آبفای شهرستان کرج و مدیرعامل آب منطقه‌ای استان از این به بعد سه روز در هفته رئیس آبفای شهرستان به همراه تعدادی از کارکنان برای خدمت‌رسانی به مردم بخش آسارا در این منطقه حضور پیدا می‌کنند.

بخشدار آسارا تحویل آب شرب روستاهای بخش آسارا به آبفای روستایی شهرستان را یکی از اولویت‌های مهم دانست که در حال پیگیری است.

کد مطلب 4436668

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