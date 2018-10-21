مشمولان غایب زیر هشت سال غیبت هیچ راهی برای خروج ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابراهیم کریمی امروز یکشنبه در گفتگو با رادیو اربعین افزود: دانشجویان می توانند با ثبت نام در سامانه "سقا"و اخذ کد از این سامانه آن را در سامانه پلیس ثبت و مجوز خروج دریافت کنند.

وی در خصوص دانشجویانی که فارغ التحصیل شده و در مهلت معرفی هستند نیز گفت: این افراد می توانند با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ و اخذ برگ سبز اعزام که تاریخ اعزام را در بازه مهلت خویش می توانند انتخاب کنند، با سپردن وثیقه اقدام به اخذ مجوز خروج از کشور کنند.

جانشین وظیفه عمومی تصریح کرد: تنها آن دسته از مشمولان غایبی که بیش از هشت سال غیبت دارند می توانند با پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ جریمه غیبت و سپردن وثیقه از مجوز خروج از کشور اخذ کنند.

سردار کریمی خاطر نشان کرد: غایبینی که میزان غیبت آنها کمتر از هشت سال است به هیچ عنوان امکان خروج از کشور را نخواهند داشت.

وی در خصوص مجوز خروج دانش آموزان مشمول نیز گفت: صدور مجوز خروج دانش آموزان تنها از طریق مراجعه حضوری به حوزه های نظام وظیفه مقدور است.

جانشین وظیفه عمومی ناجا تصریح کرد: صدور مجوز خروج در حوزه های نظام وظیفه برای مراجعین حضوری در همان روز انجام می پذیرد.