از دادن مجوز کشتار به ریاض خودداری کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، گزارشگران بدون مرز در واکنش به اقدام عربستان در اقرار به قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد، اعلام کرد: جامعه جهانی باید فشارها بر عربستان را بعد از اینکه به قتل خاشقجی اعتراف کرد ادامه بدهد.

این نهاد غیر دولتی همچنین خواستار تحریم کنفرانس «داووس صحرا» و تعلیق روابط تجاری کشورها با عربستان شده است.

عربستان دیروز شنبه پس از دو هفته اعلام کرد که جمال خاشقجی در کنسولگری این کشور در استانبول بر اثر درگیری فیزیکی کشته شده است. طبق اطلاعیه حکومت عربستان سعودی، ۱۸ نفر در این رابطه بازداشت شده و شماری از مقامات امنیتی عربستان از سمت‌های خود برکنار شده‌اند.