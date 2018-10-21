«حالت سگ» در خودروهای جدید تسلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، خودروهای تسلا دارای ویژگی هستند که اجازه نمی دهد فضای داخلی آن بیش از اندازه گرم شود. اما همه از آن مطلع نیستند. این امر زمانی مشکل ساز می شود که برخی افراد برای نجات حیوان اهلی که داخل خودرو است با پلیس تماس می گیرند یا شیشه آن را می شکنند.

درهمین راستا ایلان ماسک تلویحا اعلام کرد در آینده در نرم افزار آتی تسلا ویژگی« حالت سگ» را ارائه می کند که به عابران نشان می دهد نیاز به نگرانی نیست. به هرحال چنین ویژگی احتمالا شامل پیام و دمای کابین است تا عابران نگران را آرام کند.

الون ماسک اعلام کرده است که "حالت سگ" را در نرم‌افزار تسلا 3 اجرایی می‌کند که به عابران در حال عبور از کنار خودرو می‌گوید نگران نباشند.

البته در کل یکی از چالش های خودروهای بنزینی و برقی آن است که مردم پیش‌فرض‌هایی از خودروهای بنزینی در ذهن خود دارند و بر اساس آن عمل می‌کنند. در حالی که مثلا در این مورد، یک خودروی برقی گرمای بسیار کمتری نسبت به خودروهای رایج کنونی تولید می‌کند و حتی بدون حالت سگ هم شاید تا مدتی مشکلی برای بچه یا حیوان داخل ماشین پیش نیاید.

در صورتی که این ویژگی جدید، به مردم این اطمینان را می‌دهد که می‌توانند حیوان خانگی خود را تا چندین ساعت بدون نگرانی در خودرو تنها بگذارند.