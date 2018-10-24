به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر در حالی از هفته نهم عبور کرد و در آستانه دهمین هفته خود قرار گرفته که تیم استقلال با ۳ پیروزی، ۵ مساوی و یک شکست و کسب ۱۴ امتیاز بعد از پدیده، سپاهان، پرسپولیس و پیکان در رده پنجم جدول قرار گرفته است. آبی پوشان در این ۹ بازی ۹ بار گل زنی کرده و ۵ بار هم دروازه شان باز شده است.

بازیکنان استقلال در لیگ برتر کلا ۹ بار گلزنی کرده‌اند که از این ۹ گل یک گل توسط مدافع تراکتورسازی به سود این تیم وارد دروازه سرخ پوشان شده تا بازیکنان این تیم خودشان ۸ بار گل زده باشند.

نکته جالب در خصوص گلهای آبی پوشان این است آنها تاکنون هیچ گلی را با ضربه سر به ثمر نرسانده‌اند و تنها یکبار خارج از محوطه جریمه موفق به گلزنی شده اند. ضمن این که همه گلهای این تیم با پای راست به ثمر رسیده است و به جز یک گل، سایر گلها در جریان بازی به دست آمده است.

* فقط یک گل از ضربه ایستگاهی

آبی پوشان بر خلاف بسیاری از تیم‌های دیگر زیاد از روی شروع مجددها گل نزدند تا مشخص شود لااقل تا اینجای کار برنامه خاصی برای شروع مجددها ندارند. اگر گلی هم از روی ضربات شروع مجدد برای آبی ها شکل گرفته باشد بعد از چند رفت و برگشت این اتفاق افتاده است.

تنها گل آبی پوشان که از روی ضربه ایستگاهی به ثمر رسید، گل دوم این تیم به سایپا بود که از روی نقطه پنالتی به دست آمد.

* استقلالی‌ها کم اثر روی ضربات سر

عجیب است که استقلالی‌ها تاکنون قادر به بازکردن دروازه حریفان با استفاده از ضربه سر نبوده‌اند و هیچ گلی با ضربه سر به ثمر نرسانده‌اند. این در حالی است که آنها بازیکنانی نظیر تبریزی و باقری که قادر به استفاده از ضربات سر روی ارسال های بلند باشند را در اختیار دارند.

* پای چپ‌های طلسم شده در استقلال

تاکنون هیچ یک از گلهای آبی پوشان با پای چپ بازیکنان این تیم به دست نیامده و همه گلزنان این تیم با پای راست دروازه حریفان را باز کرده‌اند. وریا غفوری، مرتضی تبریزی، الهیار صیادمنش، مهدی قائدی و محمد دانشگر همه گلزنان استقلال هستند که گلهای خود را با پای راست برای این تیم به ثمر رسانده‌اند.

* اسماعیلی، استثنا در میان گلزنان

به جز فرشید اسماعیلی که در دیدار آبی پوشان مقابل تراکتورسازی موفق شد با شوت از پشت محوطه جریمه دروازه تراکتورسازی را باز کند، بقیه گلهای آبی پوشان از داخل محوطه جریمه به ثمر رسیده است. در واقع گل اسماعیلی در بین همه گلهای این فصل استقلال استثنا بوده و تنها گل متمایز با دیگر گلهای این تیم است.

* پر گل ترین و کم گل ترین دقایق

آبی پوشان در ۹ هفته نخست لیگ برتر ۹ گل به ثمر رسانده‌اند که بیشترین تعداد گل آنها در حد فاصل دقایق ۱۶ تا ۳۰ به دست آمده است. آبی پوشان ۳ گل از ۹ گل خود را در این بازه زمانی زده‌اند تا این دقایق پر گل ترین دقایق بازیهای آنها باشد.

شاگردان شفر در همین بازه زمانی در نیمه دوم هیچ گلی نزده‌اند تا دقایق ۶۱ تا ۷۵ کم گل ترین دقایق بازیهای این تیم باشد.

آبی پوشان در ۳۰ دقیقه نخست بازیهای خود ۵ گل، در ۳۰ دقیقه دوم ۳ گل و در ۳۰ دقیقه سوم تنها یک گل زده‌اند که این آمار نشان می‌دهد هرچه از دقایق بازی بگذرد توان این تیم برای گلزنی کمتر می‌شود.

آمار گلزنی استقلال در نیمه‌های اول ۶ و در نیمه‌های دوم تنها ۳ گل بوده است. زودهنگام ترین گل آنها توسط الهیار صیادمنش در دیدار مقابل نفت مسجد سلیمان و در دقیقه ۲ بازی به ثمر رسیده و دیر هنگام ترین گل آنها نیز توسط وریا غفوری مقابل سایپا در دقیقه ۸۱ بازی و از روی نقطه پنالتی به دست آمده است.