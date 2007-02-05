به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه با بیان این مطلب به بیان اظهارات بی پایه واساس مشاور امنیت ملی آمریکا علیه ایران و تحلیل آن پرداخته است.

مشاور امنیت ملی آمریکا با تکرار اتهامات بی پایه و اساس علیه ایران مبنی بر دخالت در ناآرامی های عراق، هدف از این اتهامات را آنچه "افزایش تدریجی فشارها برفعالیتهای گسترده سیاسی تهران در منطقه" خواند، اعلام کرده است.

استفان هادلی در اظهاراتی بی پایه و اساس در تلاش برای سرپوش گذاشتن بر سیاستهای مخرب آمریکا در منطقه خاورمیانه وعواقب خطرناک آن بر امنیت کشورهای منطقه، ایران را یک عامل مختل کننده در منطقه خواند و گفت : اظهارات تند بوش که به تازگی بیان شد تنها ادعای مداخله ایران در عراق را هدف قرارنداده است .

وی مدعی شد: بوش خواهان افزایش فشار بر جمهوری اسلامی به خاطر حمایت از حماس ، تلاش برای بی ثباتی دولت لبنان و موصوع هسته ای ایران است .

هادلی در تلاش برای بدبین کردن افکارعمومی کشورهای منطقه به ایران ادعا کرد:"اظهارات(مقامهای) آمریکا بازتابی از نگرانی کشورهای عرب درباره فعالیتهای وسیع ایران در منطقه است و اگر با هر یک از رهبران این کشورها صحبت شود نگرانی آنان درباره نقش فراتر ایران درعراق است ".

مشاورامنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در ادامه ادعاهای بی پایه و اساس خود گفت : "تقریبا این عقیده وجود دارد که نگرانیهای کشورهای سنی درباره فعالیتهای ایران ، ناشی از ارزیابی آنان درباره رویدادهای عراق است."

وی ادعا کرد : "آنها نگران کارهای ایران برای بی ثبات کردن دولت فواد سنیوره نخست وزیر لبنان و همچنین آموزش و حمایت از حماس هستند که کاررا برای ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای حرکت رو به جلو با ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل درتلاش برای یافتن راهی برای دستیابی به صلح دشوارکرده است."

هادلی درادامه ادعاهای خود گفت : "البته نگرانی درباره موضوع هسته ای ایران نیز در منطقه وجوددارد، زیرا اگر ایران فعلی بتواند سبب اختلال بیشتر شود؛ نگرانی این است که در صورت هسته ای شدن چه کار خواهد کرد."

بوش 30 ژانویه در گفتگو با رادیو ملی آمریکا مدعی شد: اگر ایران اقدامات نظامی خود را در عراق را برای آسیب رساندن به نظامیان آمریکایی و یا مردم بیگناه عراق افزایش دهد با پاسخ قاطعی روبرو خواهد شد.

کاخ سفید ماه گذشته فاش کرد که بوش مجوز قتل یا دستگیری ایرانیان را در عراق صادر کرده است .

آمریکا ادعا کرده است مدارک محکمی در دست دارد که نشان می دهد ایران برای شبه نظامیان عراقی ، تسلیحات ومواد منفجره فراهم می کند .

در حالی که بوش ناگهان اتهامات به ایران مبنی بر تلاش برای بی ثبات کردن عراق را که به عنوان بخشی از راهبرد جدید جنجالی خود برای افزایش تعداد نظامیان آمریکایی در این کشور تشدید کرد، قول داد که از همه ابرازهای لازم برای محافظت از نظامیان آمریکایی در مقابل اقدامات ایرانیها درعراق به زعم خود استفاده کند .

خبرگزاری فرانسه می افزاید که ذکر فراوان نام ایران یک تغییر جهت مشخص در پیام کاخ سفید درباره چگونگی رفتار درجنگ عراق است .

تحلیلگران (اتهامات آمریکا علیه ایران )را تعمدی می دانند.لارنس کورب کارشناس مرکز پیشرفت آمریکا این تغییر را در این عبارت خلاصه کرد : "این تغییر درباره عراق نیست، بلکه درباره ایران است ".

یک دیپلمات غربی مستقردر تهران نیز گفت : این گمان وجود داشت که کشورهای عربی منطقه درتلاش هستند تا آمریکا را برای رویایی با تهران ترغیب کنند، زیرا رهبران عرب خود جرات چنین کاری ندارند .

بنا برگزارش خبرگزاری فرانسه، تغییر درلحن واشنگتن منجربه این سوءظن شده است که کاخ سفید درباره نقش ایران در خشونتهای عراق اغراق می کند؛ عقیده ای که دولت آمریکا دوبار با برپایی کنفرانسهای برنامه ریزی شده مبنی براینکه دولت در نظردارد این اتهامات را اثبات کند، تاکید شد .

آنتونی کوردسمن از مرکزمطالعات بین المللی راهبردی در پاسخ به این سوال که آیا بوش از روی میل درباره نقش ایران در عراق غلو کرده است،خاطر نشان داد: گزارش سازمان اطلاعات ملی آمریکا که گزیده هایی از آن روز جمعه منتشر شد به طور قابل ملاحظه ای یک تصویر متعادل تر از این تهدید را نشان داد.

دراین گزارش آمده است: درحالی که ایران عامل اصلی در خشونتهای عراق نیست، اما حمایت مخرب ایران از شبه نظامیان شیعه عراق به طور مشخص درگیری درعراق را تشدید می کند.

درگزارش سازمان اطلاعات ملی آمریکا(سیا) آمده است که دخالت ایران وسوریه به خاطر ویژگی پویایی فرقه ای داخلی در عراق احتمالا عامل اصلی خشونت یا چشم اندازهای ثبات دراین کشورنیست .

در ادامه گزارش فرانس پرس آمده است : ایران بارها اعلام کرد که آمریکا باید برای اثبات ادعاهای خود مدرک ارائه کند، نبود پاسخ از جانب آمریکا، سبب شده است که این سوء ظن به وجود آید که دولت بوش تنها در جستجوی یک قربانی برای مشکلات خود درعراق است .

بر پایه این گزارش، این گمان برابر با نگرانیهای سیاستمداران حزب دموکرات در واشنگتن است که انعکاس صدای گوشخراش کاخ سفید را می شنوند که در مارس سال 2003 اقدام به اشغال عراق کرد؛ هنگامی که با ارائه اطلاعات ناقص جنگ خود را توجیه کرد .

برخی از کارشناسان معتقدند که ایرانی ها برای این از همتایان عراقی خود حمایت می کنند که آمریکاییها راعصبانی کنند .

دنیس راس مشاور موسسه سیاست خاورنزدیک واشنگتن در جلسه پرسش و پاسخ در جمع سناتورهای آمریکایی در ماه ژانویه گفت : ایران وسوریه منافع اندکی در عراق تقسیم شده خواهند داشت .

راس دیپلمات اسبق آمریکایی درباره خطرات تقسیم عراق به سیل پناهندگان ، گسترش بی ثباتی و تروریسم در منطقه و افزایش رقابت با عربستان اشاره کرد .