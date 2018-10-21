به گزارش خبرگزاری مهر، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در ادعائی مضحک اعلام کرد: ریاض نمی داند «خاشقجی» چگونه کشته شده است. ما نمی دانیم جسد وی کجاست!

وزیر خارجه عربستان در ادامه مدعی شد: در تلاشیم تا اطلاعاتی را در این باره بیابیم. به خانواده خاشقجی تسلیت می گوئیم. مرگ وی اشتباهی بزرگ و فراتر از اختیارات مسببین بوده؛ تراژدی وحشتناکی به شمار می آید. مسببین قتل خاشقچی باید مجازات شوند!

الجبیر اضافه کرد: پس از اتمام تحقیقات درباره پرونده خاشقچی، همه حقایق مربوط به این جنایت مشخص می گردد. ملک سلمان نیز در کشف حقایق و مجازات مسئولان آن مصمم است. هیچ یک از مقامات عربستان از جمله بن سلمان (ولیعهد عربستان) اطلاعی از قتل خاشقچی نداشتند!

رئیس دستگاه دیپلماسی سعودی افزود: بعید می‌دانم همه افراد تیم ۱۵ نفره در روز قتل خاشقچی در داخل کنسولگری حضور داشتند.