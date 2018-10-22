۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۹:۳۴

مدیر اجرایی ستاد اربعین استان زنجان:

زنجانی‌ها خدمات رسانی در نجف را با ۱۸ موکب آغاز کردند

زنجان-مدیر اجرایی ستاد اربعین استان زنجان گفت: زنجانی ها در شهر نجف خدمات رسانی برای زائران را با ۱۸ موکب آغاز کردند و روزانه در هر وعده به بیش از ۲۷ هزار نفر خدمات ارائه خواهند داد.

سید رضا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زنجانی‌ها در شهر نجف خدمات‌رسانی برای زائران را با ۱۸ موکب آغاز کردند و روزانه در هر وعده به بیش از ۲۷ هزار نفر خدمات ارائه خواهند داد.

وی اظهار کرد: برای اربعین امسال استان زنجان تعداد موکب‌های خود را افزایش داده و مشکلی برای ارائه خدمات به زائران وجود ندارد.

مدیر اجرایی ستاد اربعین استان زنجان گفت: از ۲۹ مهرماه تا ۱۰ آبان ماه موکب های زنجانی‌ها به زائران حسینی خدمات لازم را ارائه خواهند داد. اقلام موردنیاز موکب‌ها توسط کامیون‌ها به‌صورت صلواتی به عراق ارسال‌شده است.

