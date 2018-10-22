۹۶۱ گفتمان دینی در خراسان جنوبی برگزار می شود

حجت الاسلام ابوالفضل صاقی خواه در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی سال گذشته ۹۶۱ گفتمان دینی در مدارس برگزار شده که امسال تلاش می شود بیش از این تعداد را برگزار کنیم.

وی اظهار کرد: این گفتمان ها توسط اساتید حوزه و دانشگاه، ائمه جمعه و اساتیدی از حوزه های علمیه قم، مشهد، تهران برگزار می شود.

حجت الاسلام صادقی خواه بیان کرد: این گفتمان ها با موضوع های دین و زندگی، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارتقاء سواد رسانه ای برگزار می شود.

دبیر گفتمان های دینی خراسان جنوبی اظهار کرد: همچنین اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و حمایت از کالای ایرانی از دیگر موضوع های گفتمان دینی در مدارس است.

وی بیان کرد: رهبری پیرامون اهمیت گفتمان های دینی می فرمایند: «گفتمان دینی برای این است که اندیشه دینی، معرفت دینی در مخاطبان و در مردم رشد پیدا کند، اندیشه دینی که رشد پیدا کند وقتی همراه با احساس مسئولیت و تعهد باشد، عمل به وجود می آورد و همان می شود که پیغمبران دنبال آن بودند».