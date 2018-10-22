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۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۷:۵۹

تحولات یمن؛

عملیات یمنی‌ها علیه مزدوران در «البیضاء»/ هلاکت چند عناصر مزدور

عملیات یمنی‌ها علیه مزدوران در «البیضاء»/ هلاکت چند عناصر مزدور

به دنبال عملیات نیروهای یمنی علیه مزدوران سعودی در استان «البیضاء» شماری از عناصر مزدور به هلاکت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، ارتش و کمیته های مردمی یمن عملیات گسترده ای را علیه مزدوران سعودی در جبهه البیضاء ترتیب دادند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این عملیات، شماری از عناصر مزدور کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند.

این در حالی است که چند خودروی متعلق به مزدوران نیز هدف قرار گرفته و منهدم شدند.

از سوی دیگر، ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع مزدوران سعودی در جبهه «ناطق» در تعز را نیز زیر آتش گرفتند.

در این عملیات نیز شماری از عناصر مزدور کشته شدند. در همین حال، چند عنصر مزدور نیز به شدت زخمی شدند.

کد مطلب 4437395

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