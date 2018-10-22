وزش باد و رعد و برق مهمان زنجانی ها

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: امروز آسمان استان ابری است که از بعدازظهر با رگبار باران و رعدوبرق همراه خواهد بود.
وی با بیان اینکه وزش باد استان را فرا میگیرد، اظهار کرد: سرعت وزش باد بین ۴۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود که به شهروندان زنجانی توصیه میشود از تردد در کنار ساختمانهای نیمهکاره و درختان فرسوده خودداری کنند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: دمای هوای استان زنجان از اواخر امروز کاهشیافته و هوا سرد میشود.
یاغموری یادآور شد: طی ۲۴ ساعت گذشته قیدار با دمای ۹ درجه و آببر با ۲۳ درجه بالای صفر سردترین و گرمترین شهرهای استان زنجان بودند.
وی گفت: دمای کنونی شهر زنجان۱۲ درجه بالای صفر است.
