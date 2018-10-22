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۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۸:۴۸

مشاور رسانه‌ای هنیه:

حماس به دنبال آرام‌سازی اوضاع در غزه با توافق ملی است

حماس به دنبال آرام‌سازی اوضاع در غزه با توافق ملی است

«طاهر النونو» مشاور رسانه‌ای رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس اعلام کرد که این جنبش به دنبال دستیابی به آرام‌سازی اوضاع در غزه با توافق ملی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «طاهر النونو» مشاور رسانه‌ای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس از سفر عباس کامل رئیس سازمان اطلاعات مصر به نوارغزه در آینده نزدیک خبر داد.

النونو تصریح کرد که مسئله آرام‌سازی اوضاع در نوارغزه در چارچوب توافق ملی در حال بررسی است و هر زمان تفاهماتی در این زمینه حاصل شود، به طور شفاف و روشن اعلام خواهد شد.

نونو به دشمن صهیونیستی هشدار داد که اگر دست به هرگونه جنایت و حماقتی علیه ملت فلسطین بزند، مقاومت و در راس آن گردان‌های شهید عزالدین قسام را پیش‌روی خود خواهد دید.

وی در رابطه با تظاهرات بزرگ بازگشت در نوار مرزی باریکه غزه نیز تاکید کرد که این تظاهرات به عنوان یک فعالیت مردمی برای شکستن محاصره غزه آغاز شد و به همین منوال نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

کد مطلب 4437434

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