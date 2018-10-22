اولویت برگزاری دوره های مورد نیاز جامعه در دانشگاه امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تفاهم نامه همکاری در زمینه های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی با حضور دکتر مهدی ورسه ای رئیس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر و لطفی دبیر جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر منعقد شد.

ورسه ای با اعلام این خبر به برخی از موضوعات این همکاری اشاره کرد و گفت: تعریف، تدوین و اجرای دوره های آموزشی اشتغال محور به منظور کمک به پرورش دانش آموختگان متخصص و کارآمد و مطابق نیاز های اعلامی جامعه دانش آموختگان، همکاری و مشارکت در چاپ و نشر خبرنامه ها و نشریات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، جلب مشارکت عمومی و حمایت از توسعه زیر ساخت های مورد نیاز طرفین، مشارکت در اجرای طرح های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی، برخی از این محورهای این همکاری همه جانبه است.

وی با اشاره به تعهدات طرفین خاطر نشان کرد: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر خود را متعهد می داند که دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر را دردوره های آموزشی، پژوهشی و برنامه های فرهنگی مورد نیاز جامعه در اولویت قرار دهد و تخفیفات ویژه برای آن ها در نظر گیرد. همچنین جهت تسهیل برگزاری آموزش های اشتغال محور و ضمن خدمت دانش آموختگان گرامی، این دوره ها را در محل شرکت ها، کارخانجات و سازمان های آموزشی آن ها با شرایط ویژه برگزار کند.

ورسه ای ادامه داد: همکاری بیش از پیش جامعه دانش آموختگان در امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی با جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر در قالب اعلام سیاست های کلی جامعه دانش آموختگان و مشارکت در انجام طرح های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی مورد نیاز از جمله تعهدات جامعه دانش آموختگان در این تفاهم نامه است.

وی ضمن ابراز امیدواری جهت وقوع همکاری مؤثر حاصل از این تفاهم نامه، بیان داشت: ارتباط و همکاری مؤثر نهاد جهاد دانشگاهی امیرکبیر با فرصت های متعدد در بخش های فرهنگی، پژوهشی و آموزشی با جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر که مهندسین، دکتری و فرهیختگان این جامعه هستند و در بخش های مختلف صنعت این کشور مشغول به کار هستند، قطعا می تواند مواهب بسیاری برای بخش های مختلف به همراه داشته باشد و هم افزایی در بخش های آموزشی و پژوهشی مرتبط را به همراه آورد.