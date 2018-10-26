ارائه گزارش ساماندهی آموزش عالی به ستاد نقشه جامع علمی

منصور غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت سند آمایش آموزش عالی گفت: درباره سند آمایش آموزش عالی دو بحث وجود دارد اول اینکه آمایش آموزش عالی یک بحث کلان است که فقط مختص وزارت علوم نیست بلکه مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مجموعه های دیگری که در ساماندهی و برنامه ریزی آمایشی فعال هستند، باید آن را اجرایی کنند.

وی ادامه داد: در بحث ساماندهی آموزش عالی وزارت علوم فعالیت های زیادی انجام داده و گزارش آن به ستاد نقشه جامع علمی کشور ارائه شده است.

به گزارش مهر، منصور کبگانیان دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور اخیرا با اشاره به آمایش آموزش عالی گفت:وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد گزارش هایی در این خصوص داده اند اما متاسفانه تاکنون کوچکترین گزارشی از سوی وزارت علوم در این خصوص دریافت نکرده ایم.

وی افزود: بررسی این سند در دستور کار قرار گرفته اما پاسخی از وزارت علوم نداشتیم و امیدواریم این موضوع را جدی بگیرند چرا که ذیل این سند رتبه بندی دانشگاه‌ها را داریم که باید گزارش کلی از وزارت خانه های مربوطه داشته باشیم.

همچنین منصور غلامی وزیر علوم پیش از این درباره ساماندهی آموزش عالی عنوان کرده بود، در قانون برنامه ششم توسعه موظف به ساماندهی مراکز آموزش عالی کشور هستیم؛ ما اکنون با بیش از دو هزار مرکز آموزش عالی در کشور مواجهیم و از طرفی جمعیت دانشجویی نیز کاهش یافته است.

وزیر علوم با بیان اینکه برای دانشگاه‌های کشور مأموریت‌های آموزشی و پژوهشی تعریف کرده‌ایم، عنوان کرده بود، دانشگاه‌های بزرگ استان‌ها، به عنوان دانشگاه‌های معین وزارت علوم در اجرای برنامه‌ها تعریف شده‌اند که این به معنای حمایت و هدایت سایر مراکز آموزش عالی استانی است.

غلامی همچنین تاکید کرده بود: در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص ساماندهی مراکز آموزش عالی عباراتی همچون ادغام و تجمیع آمده است که باید درخصوص عملیاتی شدن این موارد تصمیم گیری کنیم.