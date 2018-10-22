پرداخت ۱۰۰ درصدی مطالبات گندمکاران کرمانشاهی

مظفر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون حدود ۶۴۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان کرمانشاه خریداری شده است اظهار داشت: در این راستا ۷۴ مرکز خرید، گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را خریداری کرده و همچنان آماده خرید هستند.



وی از پرداخت ۱۰۰ درصدی مطالبات گندمکاران کرمانشاه و مناطق گرمسیری خبر داد و افزود: در مناطق سردسیری حدود ۹۲ درصد مطالبات کشاورزان پرداخت شده که مابقی نیز طی امروز بحساب آنها واریز می شود.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۹ کشور از افزایش برداشت دو برابری کلزا نسبت به مشابه سال قبل خبر داد و خاطر نشان کرد: از اول فصل برداشت کلزا تاکنون حدود ۲۰ هزار تن کلزا از کشاورزان استان خریداری شده است که کل مطالبات کشاورزان نیز به طور ۱۰۰ درصد پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: در بحث دانه های روغنی تا کنون حدود ۵۴۴ تن دانه آفتابگردان از وشاورزان خریداری شده که بلافاصله مطالبات آنها نیز پرداخت شد.