امیدوارم جام قهرمانی در تهران بماند/ یک سال سخت و پرکار را پشت سر می گذارم

مهدی بی باک نماینده وزن ششم این تیم با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: این اولین دوره مسابقات است و اهمیت بالایی برای تمام تیم ها دارد به خصوص 2 تیم داخلی که برای کسب سکوی نخست برنامه ریزی کرده اند. ولی من فکر می کنم شرایط دانشگاه آزاد برای رسیدن به این مهم مطلوب تر باشد.

وی درمورد شرایط خود گفت: یک سال سخت و پرکار را پشت سر می گذارم. حضور در اردوهای مختلف تیم ملی و پس از آن مسابقات لیگ باعث شده تا از لحاظ روحی و جسمی خسته شوم. در سال 85 بدون کوچکترین استراحت تمرین کرده و مسابقه داده ام اکنون هم در اردوی آماده سازی تیم دانشگاه برای مسابقات جام باشگاه های آسیا هستم و امیدوارم بتوانم مسابقات خوبی را به نمایش بگذارم.

بی باک در پایان گفت: این اولین دوره مسابقات است و با وجود تیم هایی از کره، چین، اردن و ... فکر می کنم سطح کمی و کیفی مسابقات بالا باشد . امیدوارم جام قهرمانی در تهران باقی بماند.