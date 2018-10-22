مسابقه کتابخوانی نماز «خانه بهشتی» در گلستان برگزار می شود

قاسم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کتاب و کتابخوانی یکی از ابزارهای رشد و تربیت انسان است که دین مقدس اسلام تعالیم خود را با آیه مبارک (اقراء) آغاز کرد.

وی افزود: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر افزایش سرانه مطالعه و افزودن کتاب به سبد خانوار ها و ارتقاء سطح علم و آگاهی عمومی مردم، ستاد اقامه نماز سعی دارد تا با معرفی و مطالعه کتاب سودمند نماز، معارف نورانی نماز را در جامعه گسترانده و فضای جامعه را با عطر نماز معطر و به نور آن منور گرداند.

مدیرستاد اقامه نماز استان گلستان گفت: در همین راستا مسابقه کتابخوانی نماز با عنوان «خانه بهشتی» در گلستان برگزار می شود.

وی یادآور شد: این مسابقه ویژه برادران و خواهران گروه سنی تکلیف به بالا است.

مدیر ستاد اقامه نماز استان گلستان با بیان اینکه مهلت مطالعه کتاب برای شرکت کنندگان به مدت دو ماه از پانزدهم مهر ماه تا پانزدهم آذر ماه است، خاطرنشان کرد: متسابقین می توانند از ۱۷ تا ۲۲ آذر با مراجعه به پورتال نماز در این دوره از مسابقه شرکت کنند.

وی ترویج و اشاعه فرهنگ نورانی نماز در جامعه از طریق کتابخوانی، ارتقاء دانش و بینش نوجوانان، جوانان و خانواده ها نسبت به معارف نماز و غنی سازی اوقات فراغت نسل نو و خانواده ها را از اهداف این مسابقه اعلام کرد.