خدمت رسانی۲ هزار نفر از خادمان حرم رضوی به زائران اربعین در مرزها

به گزارش خبرنگارمهر،محسن منصوری شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۲۰۰ پزشک به منظور ارائه خدمات درمانی از سوی آستان قدس رضوی به کشور عراق اعزام می‌شوند وبرپایی موکب فرهنگی از سوی سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی و ارائه خدمات فرهنگی ویژه بانوان از فعالیت‌های پیش بینی شده این مجموعه است.

وی افزود: ۱۲۰ نفر از طلاب و مبلغان دینی برای بحث‌های تبلیغی از سوی آستان قدس رضوی در مرز مهران مستقر می‌شوند و در کشور عراق نیز علاوه بر خدمات‌رسانی که در مواکب صورت می‌گیرد در شهرهای کربلا، سامرا، کاظمین و در بین مسیر نجف و کربلا از سوی آستان قدس رضوی به زائران اربعین خدمات‌دهی می‌شود.

رئیس ستاد اربعین حسینی بنیاد کرامت رضوی ادامه داد: دو هزار نفر از خادمان آستان قدس رضوی با حضور در مرزهای میرجاوه، دوغارون، آستارا، بیله‎سوار، شلمچه و مهران آماده خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی در عرصه‌های فرهنگی، رفاهی و پزشکی هستند که طبق آمار به‌ دست آمده در حال حاضر روزانه ۷۰ هزار زائر از خدمات آستان قدس رضوی بهره‌مند می‌شوند.

وی گفت:کانون اصلی خدمات آستان قدس رضوی در شهر مهران خواهد بود که در حال حاضر ۸ موکب در حال خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی هستند.تقدیر از مواکب بزرگ و موثری که در راستای خدمت‌رسانی به زائران اربعین تلاش می‌کنند، سرکشی به خانوادهای حشد الشعبی و راه‌اندازی بیمارستان ۶۰ تختخوابی با همکاری سپاه از دیگر خدمات آستان قدس رضوی به زائران اربعین است.

منصوری تاکید کرد:آستان قدس رضوی به لحاظ آماری مجموعاً در ۲۰ نقطه متمرکز شامل مرزهای ورودی و خروجی و مکان‌هایی که در کشور عراق انتخاب شده خدمت‌رسانی می‌کند و برنامه‌های منسجم فرهنگی از سوی آستان قدس رضوی تدارک دیده شده است که تقدیر و اهدای هدایای متبرک از سوی این آستان مقدس به منازلی که میزبان زائران حسینی هستند از جمله این برنامه‌هاست.