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۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۹:۴۳

رئیس ستاد اربعین حسینی بنیاد کرامت رضوی خبر داد:

خدمت رسانی۲ هزار نفر از خادمان حرم رضوی به زائران اربعین در مرزها

خدمت رسانی۲ هزار نفر از خادمان حرم رضوی به زائران اربعین در مرزها

مشهد-رئیس ستاد اربعین حسینی بنیاد کرامت رضوی گفت: ۲هزار نفر از خادمان حرم رضوی با حضور در مرزهای کشور خدمات رسانی به زائرین اربعین را انجام می دهند.

به گزارش خبرنگارمهر،محسن منصوری شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۲۰۰ پزشک به منظور ارائه خدمات درمانی از سوی آستان قدس رضوی به کشور عراق اعزام می‌شوند وبرپایی موکب فرهنگی از سوی سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی و ارائه خدمات فرهنگی ویژه بانوان از فعالیت‌های پیش بینی شده این مجموعه است.

وی افزود: ۱۲۰ نفر از طلاب و مبلغان دینی برای بحث‌های تبلیغی از سوی آستان قدس رضوی در مرز مهران مستقر می‌شوند و در کشور عراق نیز علاوه بر خدمات‌رسانی که در مواکب صورت می‌گیرد در شهرهای کربلا، سامرا، کاظمین و در بین مسیر نجف و کربلا از سوی آستان قدس رضوی به زائران اربعین خدمات‌دهی می‌شود.

رئیس ستاد اربعین حسینی بنیاد کرامت رضوی ادامه داد: دو هزار نفر از خادمان آستان قدس رضوی با حضور در مرزهای میرجاوه، دوغارون، آستارا، بیله‎سوار، شلمچه و مهران آماده خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی در عرصه‌های فرهنگی، رفاهی و پزشکی هستند که طبق آمار به‌ دست آمده در حال حاضر روزانه ۷۰ هزار زائر از خدمات آستان قدس رضوی بهره‌مند می‌شوند.

وی گفت:کانون اصلی خدمات آستان قدس رضوی در شهر مهران خواهد بود که در حال حاضر ۸ موکب در حال خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی هستند.تقدیر از مواکب بزرگ و موثری که در راستای خدمت‌رسانی به زائران اربعین تلاش می‌کنند، سرکشی به خانوادهای حشد الشعبی و راه‌اندازی بیمارستان ۶۰ تختخوابی با همکاری سپاه از دیگر خدمات آستان قدس رضوی به زائران اربعین است.

منصوری تاکید کرد:آستان قدس رضوی به لحاظ آماری مجموعاً در ۲۰ نقطه متمرکز شامل مرزهای ورودی و خروجی و مکان‌هایی که در کشور عراق انتخاب شده خدمت‌رسانی می‌کند و برنامه‌های منسجم فرهنگی از سوی آستان قدس رضوی تدارک دیده شده است که تقدیر و اهدای هدایای متبرک از سوی این آستان مقدس به منازلی که میزبان زائران حسینی هستند از جمله این برنامه‌هاست.

کد مطلب 4437494

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