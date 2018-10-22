ممنوعیت تردد ۱۰ روزه کامیونها در محورهای غرب کشور در ایام اربعین

به ‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راه های کشور، بر اساس‌ اطلاعات دوربین‌های نظارت تصویری و سامانه‌ هوشمند ترددشمار برخط، ‌در حال حاضر غیر از محورهای مسدود و ممنوع ذکر شده در این گزارش، بقیه محورهای مواصلاتی کشور باز است و تردد در آنها به‌ روال عادی ‌جریان دارد. ‌

کل تردد ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته براساس آخرین اطلاعات حاصل از ۲۲۰۰ دستگاه ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد، در همین مدت همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین در ترافیک راه‌ها ۱۷.۵ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۷ تا ۱۸ و کمترین تردد بین ساعات ۳ تا ۴ صورت پذیرفت؛ هموطنان با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب کنند. ‌

پرترددترین جاده‌های کشور

آزادراه‌ ‌کرج‌-تهران، ‌ آزادراه کرج-قزوین، آزادراه تهران-کرج، آزادراه قزوین-کرج، ‌ آزادراه قم-تهران، آزادراه ساوه-تهران، محور پاکدشت-تهران، آزادراه تهران-ساوه و جاده تهران-شهریار و شهریار-تهران در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین ترافیک را داشته‌اند.

ممنوعیت تردد به دلیل مداخلات جوی و شرایط نامناسب فیزیکی راه‌

‌در محور ایلام-مهران محدوده صالح آباد در استان ایلام به علت بارش‌های اخیر و ریزش سنگ به‌صورت متوالی در سطح محور، موقتا محدودیت تردد اتوبوس تا ایمن شدن مسیر اجرا می‌شود.

محور پونل - خلخال در استان گیلان محدوده قبل از سد شفارود به علت ریزش کوه‌ تا اطلاع بعدی مسدود است.

محور رامیان -اولنگ-شاهرود ‌واقع در استان‌های گلستان و سمنان‌ به دلیل نبود ایمنی کافی، فعلاً مسدود ‌است.

محور ایلام-اسلام آباد غرب واقع در استان ایلام، از مورخ ۱۳ تیر ۹۷ تا اطلاع بعدی به دلیل رفع نقص سیستم روشنایی و تهویه مسدود است. ‌

‌محور فرعی شمشک – دیزین، واقع در استان‌های البرز و تهران، از مورخ ۱۷ تیر ۹۶ تا اطلاع بعدی به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

محور املش-اطاقور واقع در استان گیلان، از مورخ ۱۴ مهر ۹۷ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

محدودیت‌ ترافیکی جاده‌های‌ خوزستان و چهارمحال وبختیاری در ایام اربعین

‌تردد کامیون و تریلرها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۰۷:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۰۸/۰۳ تا ساعت ۰۷:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۷/۰۸/۱۲ در محورهای اهواز-سوسنگرد، بستان-چزابه، اهواز-خرمشهر و شلمچه و بالعکس ممنوع است؛ برای شلمچه مسیر جایگزین وجود ندارد ولی خودروهایی که قصد رفتن به خرمشهر را دارند می‌توانند از مسیر اهواز – آبادان – خرمشهر و بالعکس تردد کنند.

تردد اتوبوس‌ها از ساعت ۰۷:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۰۸/۰۳ تا ساعت ۰۷:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۸/۱۲ در محور هفتگل – باغملک – ایذه- دهدز – شهرکرد و بالعکس ممنوع است و مسیر اهواز – اندیمشک – خرم آباد – الیگودرز – اصفهان – شهرکرد و بالعکس به‌عنوان مسیر جایگزین تعیین شده است.

محدودیت‌ ترافیکی جاده‌های‌ استان ایلام در ایام اربعین حسینی

تردد تریلرها، کامیون و کامیونت‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۷:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۸/۳۰ تا ساعت ۰۷:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۸/۱۳ از محورهای منتهی به دهلران – مهران، حمیل – ایلام، قلاجه – ایلام، ایلام – ملکشاهی-مهران و ایلام – مهران ممنوع است.

محدودیت‌ ترافیکی جاده‌های‌ استان لرستان در ایام اربعین

تردد تریلرها، کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۰۷:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۰۸/۰۳ تا ساعت ۰۷:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۷/۰۸/۱۲ در محورهای پل‌دختر- اسلام آباد و پل‌دختر- اندیمشک و بالعکس ممنوع است.

محدودیت‌ ترافیکی جاده‌های‌ استان کرمانشاه در ایام اربعین حسینی

تردد تریلرها، کامیون‌ها و کامیونت ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۷:۰۰ روز دو شنبه مورخ ۹۷/۰۷/۳۰ تا ساعت ۰۷:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۸/۱۳ در محورهای اسلام آباد غرب-پل‌دختر و حمیل-سرابله و بالعکس ممنوع است و مسیر جایگزین محور اسلام آباد – قلاجه است.

محدودیت‌ ترافیکی تردد خودروهای ترانزیت در ایام اربعین‌

تردد خودروهای ترانزیت و کامیون‌های حامل بارهای صادراتی و وارداتی از ساعت ۰۷:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۷/۰۷/۲۸ تا ساعت ۰۷:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۸/۱۳ در محورهای منتهی به مرزهای درگیر طرح اربعین برابر مصوبه شصت و چهارمین جلسه کمیته هماهنگی اجرای طرح های ویژه ترافیکی ممنوع است.

‌محدودیت‌های ترافیکی تاکسی‌های درون شهری در ایام اربعین حسینی

تردد تاکسی‌های درون شهری اعم از ون و سواری در مدت اجرای طرح اربعین ۹۷ از ساعت ۰۷:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۷/۰۷/۲۸ تا ساعت ۰۷:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۸/۱۵ در محورهای خارج از شهر ممنوع است.

محدودیت تردد به دلیل عملیات کارگاه جاده‌ای

در باند جنوبی آزادراه تهران – کرج – قزوین‌ حدفاصل امامزاده طاهر تا پمپ بنزین آفتاب‌ در استان البرز، از مورخ ۱۰ مهر لغایت ۵ دی ۹۷، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۶:۰۰ هر هفته، غیر از روزهای، پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌دلیل اجرای عملیات بهسازی و لکه‌گیری آسفالت، کیلومتر ۳۳ الی ۱۳، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

در محور کرج – چالوس، واقع در استان البرز، از مورخ ۱۰ مهر لغایت ۵ دی ۹۷، روزهای شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۸ تا ۱۶ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۲ هر هفته ‌غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و لکه‌گیری، کیلومتر ۰ الی ۷۰، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

در محور هراز از روز ۱۵ مهر الی ۳۰ آذر ۹۷، روزهای شنبه از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۷:۰۰، روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰ و همچنین روزهای چهار شنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، غیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌دلیل اجرای عملیات اصلاح قوس و برداشت پوزه سنگی، کیلومتر ۵۰ الی ۵۱، محدوده اجرای عملیات مسدود بوده و تردد همزمان با اجرای عملیات با رعایت جوانب احتیاط از کنارگذر انجام می‌شود.

‌در محور هراز (تونل شماره ۱ گردنه امامزاده هاشم)، واقع دراستان مازندران، از مورخ ۱۵ مهر الی ۳۰ آذر ۹۷، به‌صورت ۲۴ ساعته، به‌دلیل اجرای عملیات بازسازی و بازگشایی مسیر آب کانال های دو طرف تونل، کیلومتر ۱۰۳ الی ۱۰۴، تونل شماره ۱ گردنه امامزاده هاشم مسدود بوده و تردد از محور قدیم محدوده گردنه امام زاده هاشم انجام می‌شود.

در محور فیروزکوه حد فاصل (سوادکوه – دوآب)، واقع در استان مازندران، از مورخ ۱۷ مهر الی ۲۶ مهر ۹۷، روزهای شنبه از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۷:۰۰، روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰ و همچنین روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۴ هر هفته، غیر از ‌ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌دلیل اجرای عملیات تعمیر و سرویس دوره‌ای سامانه توزین در حال حرکت، کیلومتر ۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

آزادراه تهران – قم، واقع در استان تهران، از مورخ ۱۶ مهر لغایت ۱۴ آبان ۹۷، از ساعت ۹ الی ۱۷ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه و همچنین روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت ۹ الی ۱۴ هر هفته، به غیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات احداث نیوجرسی مفصلی در رفوژ میانی، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۳۰، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

محور کرج-چالوس (تونل شماره ۵ امیرکبیر)، واقع در استان‌های البرز و مازندران‌ از مورخ ۲۹ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۹۷، روزهای شنبه تا سه‌شنبه در حوزه استان البرز (میدان امیرکبیر) از ساعت ۲۲:۳۰ الی ۵ روز بعد و در حوزه استان مازندران (مقطع مرزن‌آباد) از ساعت ۲۱ الی ۵ روز بعد غیر از روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌دلیل اجرای عملیات ایمن سازی تونل امیرکبیر (شماره ۵) ‌ مسدوده بوده و تردد از محورهای فیروزکوه و هراز انجام می‌شود.

مسافران می‌توانند برای دریافت اطلاعات تفصیلی راه‌ها و خلاصه آخرین وضعیت جاده‌ها، عدد ۱۴۱ را به شماره ۱۰۰۰۱۴۱ پیامک کنند و یا با شماره‌های ۱۴۱ و ۸۸۹۲۵۲۵۲ تماس بگیرند.