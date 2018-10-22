یک صورت فلکی جدید «گودزیلا» نام گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جاپن تودی، اما حالا گودزیلا تا بدان حد مشهور شده که یک صورت فلکی جدید توسط ناسا گودزیلا نام گرفته است.

نکته جالب این است که صورت فلکی مذکور متشکل از تعدادی ستاره نیست و در عوض شبکه هنری تشکیل دهنده گودزیلا در آسمان مشتمل بر منابع تاب اشعه گاما است.

این منابع اشعه گاما اولین بار توسط یک تلسکوپ فضایی خاص به نام فرمی گاما متعلق به ناسا رویت شدند و نحوه قرارگیری منابع تابش اشعه گاما به گونه ای است که متصل کردن آنها به یکدیگر به شکل گیری موجودی شبیه به هیولا در آسمان منجر می شود.

ناسا تا به حال ۲۱ صورت فلکی را با اسامی مختلف نامگذاری کرده که همگی از منابع تابش اشعه گاما تشکیل شده اند. برای نام گذاری برخی از این صورت های فلکی هم از اسامی فیلم های سینمایی مشهور یا شخصیت های سینمایی استفاده شده که از جمله آنها می توان به هالک شگفت انگیز، شاهزاده کوچولو، استار ترک و غیره اشاره کرد.