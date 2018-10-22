شمار متقاضیان ویزای اربعین در مازندران افزایش یافت

حبیب الله ساداتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون ۴۸ هزار نفر برای ویزای اربعین در سامانه سماح ثبت نام کرده اند افزود: از این تعداد ویزای ۴۶ هزار و ۱۹۰ نفر صادر شده است.

وی اظهار داشت: سال قبل در مجموع ۴۳ هزار ویزا برای سفر اربعین صادر شده بود که تاکنون پنج هزار ویزا نسبت به سال قبل رشد دارد و کار صدور ویزای اربعین تا روز اربعین نیز ادامه خواهد داشت.

ساداتی با اشاره به تصادف خودرو حامل زوار اربعین در مسیر حله و مصدوم شدن تعدادی از زوار مازندرانی از زائران اربعین خواست تا در انتخاب خودرو برای پیمایش مسیر به سمت کربلای معلی و نجف اشرف دقت ویژه ای داشته باشند.

مدیر حج و زیارت مازندران با اظهار اینکه در روزهای اخیر شاهد مراجعه برخی افرادی بودیم که در دام سودجویان قرار گرفته بودند و ویزای جعلی برایشان صادر شده بود از زائران خواست تا از طریق سامانه سماح یا کارگزاری های مجاز برای سفر اربعین ثبت نام داشته باشند.

وی با عنوان اینکه زائران اربعین تحت پوشش بیمه قرار دارند عنوان کرد: هزینه ویزا نیز از ۶۸۶ هزار تومان نیز به بیش از ۲۳۰ هزار تومان کاهش یافته است.

۲۲۰ کارگزاری حج و زیارت و عتبات عالیات در مازندران فعالیت دارد.