داوود زارع اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: موضوع کاهش دوباره نرخ سود بانکی نیازمند یک بحث کارشناسی است.

از وی سئوال شد که وزیر صنایع و معادن از کاهش 2 درصد نرخ سود تسهلات بانکی در سال 86 خبر داده است؛ آیا سیستم بانکی توانایی پرداخت نرخ سود بانکی 12 درصدی را داراست؟

زارع اسکندری پاسخ داد: برای کاهش دوباره نرخ سود بانکی باید آثار این اقدام بر سیستم بانکی مورد ارزیابی کارشناسی قرار گیرد و سپس تصمیم‌گیری شود.

رئیس شورای عالی بانک‌ها همچنین اعلام کرد: با مذاکرات صورت گرفته، قرار شده مابه‌التفاوت یارانه نرخ سود تسهیلات بانکی امسال به‌زودی به بانک‌ها پرداخت شود.

هم‌اکنون نرخ سود بانکی در بانک های دولتی 14 درصد و در بانک‌های خصوصی 17 درصد است. البته نرخ سود بانکی برای برخی بخش‌های اقتصادی همچون بخش کشاورزی کمتر از 14 درصد است . براساس مصوبه شورای پول واعتبار در مورد یکسان سازی نرخ سود تسهیلات بانکی دولت موظف است تفاوت نرخ مورد نظرخود برای بخش های مختلف اقتصادی را به صورت یارانه به بانک‌ها پرداخت کند.

زارع اسکندری در ادامه در خصوص بازگشت ساعت آغاز به کار بانک‌ها به وضع سابق نیز گفت: این تصمیم فعلا به‌صورت رسمی به ما ابلاغ نشده است ( تا لحظه تنظیم این خبر ) ولی با ابلاغ آن، از 23 بهمن ماه جاری ساعت کار روزانه بانک‌ها از 7 و 30 دقیقه صبح تا 14 و 30 دقیقه بعداز ظهر خواهد بود.