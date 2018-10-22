جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی آماده خدمت به زائران حسینی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان، فریدون یاسمی در دیدار با معاون عمرانی استانداری کردستان، اظهارداشت: این منطقه به عنوان منطقه معین آمادگی کافی و لازم را جهت ارائه خدمت رسانی به زائرین اربعین که در مسیرهای سقز، دیواندره، سنندج، کامیاران، کرمانشاه، زنجان و بیجار تردد دارند را دارد.

وی افزود: با کلیه روسای نواحی و مالکین جایگاه های عرضه نیز هماهنگی های لازم صورت گرفته است تا نسبت به تامین و توزیع مطلوب سوخت این جایگاه ها که در مسیر زائرین قرارد دارند اقدام مناسب صورت گیرد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان با اشاره به بازدید بازرسین این شرکت جهت کنترل کمی و کیفی وضعیت سوخت رسانی جایگاه های عرضه و برگزاری جلسه با مالکین مجاری عرضه منطقه، ادامه داد: ۱۲ اکیپ بازرسی شرکت تمهیدات و بررسی های لازم در راستای ارائه خدمات شایسته و تامین به موقع سوخت جایگاه ها را بر عهده دارند.

یاسمی یادآور شد: کارت های اضطراری نیز جهت سوختگیری مطمئن و بدون مشکل اتوبوس های زائرین در اختیار جایگاه داران قرار گرفته است.

وی در ادامه به هماهنگی های صورت گرفته با ستاد اقامه نماز استان جهت هماهنگی و اطلاع رسانی کامل به زائرین سید و سالار شهیدان اشاره کرد و بیان کرد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته از نمازخانه های کلیه جایگاه های بین راهی بازدید و نسبت به رفع نواقص موجود اقدام لازم صورت گرفته است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان همچنین به نصب برچسب شماره تلفن های پاسخگویی منطقه، سامانه ۰۹۶۲۷ و کشیک منطقه در مجاری عرضه جهت دریافت نظرات و انعکاس بروز مشکلات احتمالی در جایگاهای سوخت استان اشاره کرد و گفت: خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی مایه افتخار وعزت ما است و امیدواریم امسال نیز همچون سال های گذشته، سوخت رسانی به زائرین محترم اربعین حسینی به صورت روان و بی دغدغه انجام شود.