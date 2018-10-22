حجت جباری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تالاب سیران گلی یا همان درگه سنگی نقده یکی از تالاب‌های مهم استان به شمار می رود اظهارداشت: برخی از تالاب های آذربایجان غربی فصلی هستند و همزمان با فصل تابستان به دلیل گرما و تبخیر بالا آب این تالاب‌ها خشک می شود.

وی با بیان اینکه تالاب درگه سنگی در سال‌های اخیر به صورت مناسب آبگیری نشده و امروز شاهد خشک شدن این تالاب بین المللی هستیم اضافه کرد: در حال حاضر اکثر تالاب های استان دچار کم آبی شده اند.

جباری با بیان اینکه آذربایجان غربی دارای ۶۰ تالاب فصلی، دائمی است خاطرنشان کرد: متاسفانه در کنار کم آبی آلودگی هم اکنون تالاب های استان را تهدید می کند.

معاون فنی حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در خصوص آلودگی دریاچه پشت سد ارس گفت: به دلیل هم مرزی این دریاچه با کشور آذربایجان هم اکنون شاهد وجود آلودگی در این دریاچه هستیم که تاثیرات منفی در محیط زیست این دریاچه داشته است.

آلودگی تالاب های آذربایجان غربی از حد نرمال زیاد است

معاون فنی حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با بیان اینکه هم اکنون آلودگی تالاب های استان از شرایط نرمال زیاد است افزود: در سال‌های گذشته آبگیری تالاب ها از سرشاخه های اصلی رودخانه ها صورت می گرفت اما در حال حاضر این امکان به دلیل خشکسالی صورت نمی گیرد و تالاب‌ها از سرشاخه های فرعی که از اراضی کشاورزی عبور می کند آبگیری می شوند.

جباری اضافه کرد: این امر موجب شده کود و سموم باقی مانده از محصولات کشاورزی وارد تالاب ها شده و زمینه ساز آلودگی شدید تالاب‌ها شوند که در دراز مدت ضمن آسیب جدی به محیط زیست موجب خطرات بهداشتی نیز می شود.

معاون فنی حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با گلایه از عدم تامین حق آبه تالاب‌های استان افزود: هم اکنون حال و روز برخی از تالاب‌های استان مناسب نبوده و با گذشت زمان شرایط به مرز خطر می رسد.

جباری با بیان اینکه از مردم محلی می‌خواهیم تا علاوه بر یاری محیط زیست در این زمنیه در راستای مصرف بهینه آب نیز گام بردارند گفت: خشک شدن تالاب‌ها پدیده ریزگردها را تشدید می‌کند که در صورت پرآب بودن تالاب‌ها به خصوص دریاچه ارومیه این مشکل وجود نخواهد داشت.