آغاز مذاکرات بولتون در مسکو پس از خروج آمریکا از توافق با روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «جان بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا که به مسکو سفر کرده است امروز دوشنبه با «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه دیدار می کند.

این دیدار در حالی انجام می شود که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد با مسکو خارج می‌شود.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین روسیه، در خصوص دیدارهای مشاور امنیت ملی آمریکا در روسیه اعلام کرد: بولتون قرار است دیداری هم با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه داشته باشد، اما این دیدار قرار نیست روز دوشنبه انجام شود.

ساعاتی پیش از این سرگئی ریابکوف، معاون لاوروف به خبرگزاری اینترفاکس گفته بود انتظار می‌رود بولتون به‌شکل حرفه‌ای توضیح دهد منظور دقیق دونالد ترامپ از اعلام موضوع خروج از «پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد» چیست.

ریابکوف خروج یکطرفه واشنگتن از این توافق را بسیار خطرناک توصیف کرده و گفته این کار به اقدام فنی و نظامی تلافی‌جویانه خواهد انجامید.

تصمیم ریاست‌جمهوری آمریکا برای خروج از پیمان موشکی با انتقاد روسیه، حمایت بریتانیا و هشدار آلمان روبه‌رو شده‌ است.