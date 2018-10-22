نحوه بازخوانی آثار ارایه شده به جشنواره تئاتر دانشگاهی تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، ستاد برگزاری بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که بازخوانی طرح ها و پیشنهادنامه‌های این دوره بدون نام صاحبان آثار انجام خواهد شد. این در حالی است که رویکرد این دوره از جشنواره به حداقل رساندن ریزش آثار در مرحله‌ بازخوانی است.

در توضیحات تکمیلی دبیرخانه این دوره از جشنواره درباره نحوه بازخوانی طرح ها و پیشنهادنامه‌ها آمده است:

«بازخوانی آثار جشنواره بیست و دوم، بنا به درخواست دبیران کانون‌های تئاتر، انجمن‌های علمی نمایش و نمایندگان دانشجویی با رویکرد حذف حداقلی در مرحله‌ بازخوانی طرح‌ها و با حذف نام صاحبان آثار صورت خواهد پذیرفت. ضمن اینکه در بازخوانی طرح‌های ارسالی دوره بیست و دوم ارسال مواردی مانند اسکیس کلی طراحی صحنه، لباس و موارد دیگر آزاد است.

از دیگر تفاوت‌های مرحله بازخوانی طرح‌های این دوره با ادوار پیشین، الزام به ارسال خلاصه طرح برای همه نمایشنامه‌ها است. بدین ترتیب ارسال خلاصه طرح نمایشنامه‌های غیرتالیفی هم می تواند علاوه بر ایده‌ اجرایی و باقی موارد ارسالی به ادراک جامع‌تر بازخوان‌ها از آثار بیانجامد.

هنرمندان متقاضی توجه ویژه داشته باشند که نیازی به پاسخگویی همه سوالات پیشنهادنامه نیست و اگر در مورد مسئله‌ای هنوز تصمیم نگرفته‌اند، می‌توانند اعلام کنند زیرا این روش پاسخگویی امتیاز منفی به همراه نخواهد داشت.»

بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران به دبیری امین مختاری پنجم تا چهاردهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ به همت اداره کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بخش های مختلف الف: مناطق «تئاتر صحنه» و ب: سراسری و بین‌المللی «تئاتر صحنه»، «تجربه های اجرا»، «نمایشنامه نویسی (جایزه استاد اکبررادی)، «پژوهش (جایزه فرهاد ناظر زاده کرمانی)»، «ترجمه نمایشنامه»، «عکس، پوستر و تیزر»، «غیر رقابتی»، «کارگاه ها و درس گفتارها»، «مدرسان»، «جشنواره جشنواره ها» و «پایان نامه های برگزیده» ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان برگزار خواهد شد. بخش «تئاتر صحنه» مناطق نیز نیمه اول اسفند ماه سال ۱۳۹۷ میزبان هنرمندان فعال عرصه تئاتر دانشگاهی خواهد بود.

علاقه مندان برای کسب تازه ترین اطلاعات و اخبار و همچنین دریافت متن کامل فراخوان و ثبت نام در جشنواره می توانند به سامانه اینترنتی www.iiutf.ir مراجعه کنند.