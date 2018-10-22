محمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح انتظامی- ترافیکی اربعین از ۲۸ مهر ماه شروع شده و تا ۱۴ آبان ادامه دارد، اظهار داشت: در این طرح جهت پیشگیری از حوادث ترافیکی از همه امکانات استفاده شده و به صورت محسوس ونامحسوس تیم های گشتی در سطح محورهای مواصلاتی استان حضور دارند.

وی از همکاری با همه دستگاه های امدادی و خدمات رسانی در سطح استان خبر داد و افزود: نواقص جاده ای نظیر نیاز به خط کشی، تامین روشنایی با همکاری راهداری انجام شده و ۳۰۰ تخته بنر هم برای راهنمایی زائرین در سطح محورهای مواصلاتی استان برپا شده است.

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه گفت: حجم تردد نسبت به روزهای عادی ۶ برابر شده و پیش بینی ما این است حجم سفر از دوم و سوم آبان ماه و در ایام نزدیک تر به اربعین بیشتر شود.

حیدری بیان کرد: محدودیت های تردد به منظور پیشگیری از حوادث ترافیکی در معبرهای دو طرفه از ۲۸ مهر تا ۱۳ آبان برای انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور اسلام آباد غرب به سمت پل دختر و بالعکس و از اسلام آباد به سمت سرابله ایلام اعمال خواهد شد.

وی تصریح کرد: رانندگان ناوگان عمومی همکاری لازم را با پلیس راه داشته باشند و به توصیه های پلیس توجه کنند زیرا اگر در مسیرهای اعمال محدودیت شده، تردد کنند توسط پلیس عودت داده می شوند.