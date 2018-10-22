خبرگزاری مهر، گروه استانها: سازمان بهزیستی مانند کمیته امداد در زمره نهادهای خدمات دهندهای هستند که درعینحال به توانمندسازی مددجویان و خروج آنها از دایره دریافت خدمات نیز قائل هستند یعنی سعی دارند با توانمندسازی افراد به بهبود زندگیشان معنایی تازه بخشیده و حتی کاهش اتکای آنها به خدمات بهزیستی را نیز رقم بزنند تا جا برای خدماتدهی به سایر معلولان باز شود.
در این راستا اما طرح کارگاههای تولیدی معلولان و مددجویان بهزیستی مانند طرحی که در کمیته امداد نیز پیگیری میشود، مطرح است یعنی مددجویان علاوه بر آموزش، در راستای تولید نیز خودکفا شوند تا بتوانند برای بهبود وضعیت معاش خویش و همچنین استقلال مالی گامهای اساسی بردارند.
این امر علاوه بر اعتمادبهنفس و توانمندی که به معلولان میدهد، میتواند جا را برای خدماتدهی بهزیستی به معلولان جدید باز کند اما این کارگاهها مانند هر سازوکار حمایتی دیگر در استان سمنان با مشکلاتی نیز روبرو هستند که در ادامه با محمد نسیمی رئیس اداره بهزیستی گرمسار درباره این موانع گفتگو میکنیم.
*شما در نشستی از برپایی کارگاههای معلولان خبر دادید دراینباره توضیح دهید
بله؛ موسسه خیریه کارگاههای حمایتی باهدف ایجاد کارگاههای حمایتی و تولیدی راهاندازی میشود اما پیش از آن باید بگویم که اشتغال از مباحث توانبخشی و توانمندسازی معلولان است و برای رسیدن به زندگی مستقل و قطع وابستگی معلولین شهرستان گرمسار بهزودی موسسه خیریه کارگاههای حمایتی باهدف ایجاد کارگاههای حمایتی و تولیدی راهاندازی میشود.
متأسفانه مشکل اصلی معلولان عدم بهکارگیری آنان توسط کارفرمایان است که امیدواریم با راهاندازی کارگاههای تولیدی معلولان در فضای مانند شهرکهای صنعتی، که همه تجهیزات برای اشتغال پایدار در شرف انجام است. معضل اشتغال این قشر در شهرستان گرمسار برطرف شود، همچنین کارگاههای حمایتی و تولیدی معلولان شهرستان گرمسار در فضاهای مجتمعهای روستایی فند، کردوان، داورآباد با تمام امکانات لازم راهاندازی میشود.
ما از سوی دیگر دو موسسه مردمنهاد تحت نظارت بهزیستی در گرمسار داریم لذا برای ایجاد مؤسسات جدید در این راستا هیچ محدودیتی نداریم و در این راستا حتی از ایجاد مراکز نگهداری کودکان نیز حمایت خواهیم کرد. اما باید گفت بیش از ۱۶۰ فعالیت و وظیفه برای بهزیستی تعریفشده اما رسالت بهزیستی فراتر از تحت پوشش بردن معلولان است و توانبخشی، پیشگیری و فعالیت در حوزه اجتماعی ازجمله اقداماتی است که بهزیستی از آن بهعنوان خدماتدهی به اقشار مختلف جامعه بهره میگیرد.
*و درباره پیشگیری؟
در حوزه پیشگیری از مجموع آسیبهای اجتماعی، بحث اعتیاد دارای اهمیت زیادی است چراکه بهطور مستقیم و غیرمستقیم با دیگر آسیبهای اجتماعی در ارتباط است، برای مثال یکی از آسیبهای اجتماعی ناشی از اعتیاد، بحث طلاق و متلاشی شدن خانواده است، که باعث به وجود آمدن مشکلات فراوان دیگری میشود.
در راستای مقابله با آسیبهای اجتماعی بهرهگیری از آموزشهای اجتماعمحور پیشگیری از اعتیاد، آموزش خانوادهها و مهارتهای زندگی بسیار مؤثراست که این خدمات تخصصی از طریق پایگاههای اورژانس اجتماعی بهصورت محلی به افراد در معرض آسیب یا آسیب دیدگان اجتماعی مانند زنان و دختران بیسرپرست و سرپرست خانوار، زوجین متقاضی طلاق، افراد بدون مهارتهای زندگی و... ارائه میشود.
نیروهای تخصصی ما در بحرانهای فردی و خانوادگی آسیب دیدگان مداخله کرده و سعی میکنند با شناسایی افراد در معرض خطر، آسیبهای آنان را کاهش دهند.
*شما برای جلوگیری از ایجاد معلولیت چه اقدامی میکنید؟
خدمات بهزیستی در حوزه پیشگیرانه، مشاوره ژنتیک است، خوشبختانه یکی از اهداف و برنامههای اصلی سال جاری بهزیستی، مشاوره ژنتیک برای تمرکز بیشتر بهمنظور جلوگیری از معلولیت است بهزودی مرکز مشاوره ژنتیک در گرمسار راهاندازی میشود که امید میرود مرکز مشاوره ژنتیکی بتواند با مشاوره بهموقع، بهویژه درزمینهٔ ازدواج و انجام مشاوره و تشخیص و ارجاع به سطوح بعدی عاملی برای جلوگیری از بروز بیماریها باشد.
موضوع ارائه مشاورههای ژنتیکی در شهرستان گرمسار در حال گسترش است در این راستا تاکنون بیش از ۳۲ مورد از خانوادهها شناساییشدهاند و برخی از آنها نیز به مرحله دوم ارجاع شدهاند. دریافت مشاورههای پیش از ازدواج در تشخیص بهموقع بیماریهای احتمالی و تلاش برای درمان آن اهمیت دارد لذا در صورت نیاز به انجام آزمایشها ژنتیکی این کار در مرحله نخست بهطور رایگان و در مراحل بعدی با همکاری سازمان بهزیستی به انجام میرسد.
*آمار افراد تحت پوشش در گرمسار را نیز بگویید؟
توانبخشی در حوزه فعالیتهای بهزیستی بهمنظور باز توانی افراد معلول، استقلال و ارتقای وضعیت این افراد در جامعه است اشخاصی که در رفتار طبیعی خود دچار اختلال هستند توسط کارشناسان بهزیستی موردبررسی قرار میگیرند و ضمن تشخیص نوع معلولیت و نیز میزان درصد آن شامل خفیف، متوسط، شدید، خیلی شدید معلولیت، در این سازمان پرونده تشکیل میدهند.
هزار و ۸۸۰ نفر در سطح شهرستان گرمسار با تشکیل پرونده تحت پوشش بخش اجتماعی حمایتی وتوان بخشی این اداره هستند که برخی از حمایتهای موردنیاز معلولان، بنا بر سیاستهای سازمان و مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، به بخش خصوصی واگذارشده و در راستای اجرای اهداف واگذاری بخش حمایتی از معلولان تاکنون یک هزار و ۱۰۰ پرونده به بخش خصوصی دادهشده است.
همچنین ۱۰۰پرونده توانبخشی جدید معلولان طی سال گذشته در گرمسار تشکیلشده و ۳۳ نفر از این افراد در مراکز توانبخش پذیرش شدند و در راستای صدور کارتهای هوشمند معلولان نیز در سال ۹۴ و ۹۵ بیش از ۵۱۰ مورد کارت با تشکیل گروههای معلولان صادرشده است.
تعداد مستمریبگیر و امداد بگیرانی که مستقیماً از سازمان تأمین اجتماعی پرونده داشتهاند ۶۷۸ نفر هستند. بهزیستی گرمسار از تمام ظرفیتهای خود در دو حوزه اختصاص مستمری و مددرسانی استفاده کرده تا با حمایت از این قشر آسیبپذیر شرایط حضور آنان را در جامعه فراهم آورد. در حوزه توانبخشی به معلولان کمکهزینه درمان، حق پرستاری، وسایل توانبخشی، پرداخت شهریه دانشجویی و دانشآموزی و ... داده میشود و امکانات دیگری برای آنان فراهم میآید تا معلولان نزد خانواده باشند.
*درباره خانهدار شدن معلولان نیز توضیح دهید
یکی از شاخصترین برنامه سال جاری دفتر توانبخش بهزیستی گرمسار با مشارکت اداره کل بهزیستی، خانهدار شدن تمامی خانوادههای دارای دو معلول تا پایان سال ۹۶و۹۷ است.
در حوزه اجتماعی، طی سال گذشته دفتر مداخله در کاهش طلاق ۲۱۳ پرونده ارجاع شده از دادگاه را رسیدگی کردند که در ۲۲ مورد پرونده موفق شدند از طلاق زوجین جلوگیری کنند. اورژانس اجتماعی بهزیستی گرمسار بهمنظور فعالیت در حوزه اجتماعی راهاندازی شده تا به مشکلات و معضلات در سطح اجتماع رسیدگی کند و لذا شهروندان با مشاهده هرگونه همسر آزاری، خشونت، خودکشی، کودکآزاری، مشاجره و تخطی از اخلاق و سلامت روان میتوانند با خط ۱۲۳ این اورژانس تماس برقرار کنند.
در طول سال گذشته ۱۲۳ مورد مراجعه برای اختلاف خانوادگی و ۳۰۰ موردپذیرش برای ترک اعتیاد داشتیم. همچنین تماسهای برقرارشده با اورژانس اجتماعی ۳۶ مورد مربوط به کودکآزاری، هفت مورد همسر آزاری، دو مورد سالمند آزاری، سه مورد خودکشی، شش مورد اختلاف خانوادگی، دو مورد کودک خیابانی، ۱۳ مورد زنان آسیبدیده، سه مورد فرار از منزل بوده است.
*آمار اورژانس اجتماعی را نیز بگویید
در راستای تماسها با اورژانس اجتماعی گرمسار نیز آمار اختلافات خانوادگی طی سال گذشته ۱۲۳ مورد بود اما در سال جاری تاکنون ۵۱ مورد، زنان آسیبدیده سال قبل ۱۳ مورد اما در سال جاری هفت مورد، ۷۴ مورد هم آمار پروندههای ورودی طلاق امسال محسوب می شود. در مباحث آموزشهای خانواده نیز یک هزار و ۵۶۵ نفر آموزش خانواده و ۳۳۷ نفر نیز مهارتهای زندگی، یک هزار و ۶۲۵ نفر در پیشگیری از اعتیاد در شهر و روستاهای گرمسار از طریق نهادهای آموزشی با اعزام مددکاران اجتماعی و مربی به مدارس و مهدهای کودکها انجام شد تا با برگزاری جلسات آموزشی، شهروندان جامعه هدف ما نیازهای آموزشی خود را فراگیرند.
طی سال گذشته ۱۶ مورد کودک رهاشده در گرمسار گزارش شد که شش نفر از این کودکان با شناسایی هویتشان به آغوش خانوادههایشان برگردانده شدند، از سوی دیگر در صورت عدم شناسایی هویت یا فاقد صلاحیت بودن والدین، با طی شدن مراحل قانونی و دستورالعملهای سازمانی به خانوادههای متقاضی واگذار میشوند.
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