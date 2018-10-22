  استانها
  قزوین
۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۰

معاون عمرانی استانداری قزوین:

فضاهای شهری برای برگزاری کنگره سه هزار شهید استان قزوین مهیاست

قزوین- معاون عمرانی استانداری قزوین گفت: با ایجاد فضاهای شهری مناسب آماده برگزاری شایسته کنگره سه هزار شهید استان قزوین هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخزاد در جلسه هماهنگی شهرداران در برگزاری کنگره شهدا که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: شهدا موجب عزت کشور شدند و برگزاری یادواره ها باید تلنگری به ما باشد تا شرایط حساس را بهتر بگذرانیم.

وی افزود: برگزاری یادواره ها و شرکت در تشییع شهدا یک کار ارزشی است که با رغبت در آن شرکت می کنیم و از این بابت خوشحالیم که همه محلات ما به نام شهدا مزین شده است.

فرخزاد تصریح کرد: باید برنامه ریزی مدونی داشته باشیم و از خدمات شهدا تجلیل کنیم و جلب مشارکت مردمی در برگزاری کنگره شهدا را افزایش دهیم.

وی اظهارداشت: ظرفیت دولتی در جای خود باید مورد استفاده قرار گیرد و یک تیم هم برای ارزیابی و کنترل فعالیت مدیران و شهرداران اعزام می شود تا کارهای انجام شده مورد بررسی قرار گیرد.

معاون عمرانی استانداری قزوین یادآورشد: دنبال هزینه کردن اضافی در کنگره نیستیم و بشدت از ریخت و پاش پرهیز کرده و از ظرفیت ادارات برای اطلاع رسانی استفاده می کنیم.

وی بیان کرد: شهرداریها از فضای تبلیغاتی خود باید بخوبی استفاده کنند و برای ایاب و ذهاب میهمانان اقدام شود و ساخت المان ها پر هزینه نباشد زیرا می توان کارهای کم هزینه انجام داد و گاهی فضاسازی ها با کمترین هزینه شدنی است.

فرخزاد گفت: یک سری کارها در زمینه نورپردازیها، تعویض تابلوها، رنگ آمیزی معابر و قبور شهدا و عکس شهدا ضروری است.

معاون عمرانی استانداری قزوین از همکاری خوب شهرداران و مدیران دستگاههای اجرایی در بسترسازی برای برگزاری کنگره سه هزار شهید استان قدردانی کرد.

