مسابقات بین المللی آسیا و اقیانوسیه ربوکاپ برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امسال جزیره کیش میزبان چهاردهمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران و دومین دوره مسابقات بین المللی آسیا و اقیانوسیه است. این رقابتها با حضور کشورهای روسیه، استرالیا، کشورهای حوزه آسیا و تعدادی از کشورهای حوزه اروپا از جمله کشورهای آلمان، هلند، فرانسه و انگلستان برگزار می شود.

هدف از این مسابقات ترویج دانش هوش مصنوعی و ساخت ربات های در حرکت و موبایل ربات هاست. در جریان این مسابقات ربات های زیر آب و پرنده با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

تا کنون ۱۷۰ تیم از دانشگاههای کشور، در حدود ۲۳۰ تیم از مدارس کشور و و در حدود بیش از ۵۰ تیم خارجی ثبت نام کرده اند. چهاردهمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران و دومین دوره مسابقات بین المللی آسیا و اقیانوسیه ۱۴ تا ۱۶ آذر ماه برگزار خواهد شد.