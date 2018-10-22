  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۷

مسابقات بین المللی آسیا و اقیانوسیه ربوکاپ برگزار می شود

مسابقات بین المللی آسیا و اقیانوسیه ربوکاپ برگزار می شود

چهاردهمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران و دومین دوره مسابقات بین المللی آسیا و اقیانوسیه آذر امسال در جزیره کیش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امسال جزیره کیش میزبان چهاردهمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران و دومین دوره مسابقات بین المللی آسیا و اقیانوسیه است. این رقابتها با حضور کشورهای روسیه، استرالیا، کشورهای حوزه آسیا و تعدادی از کشورهای حوزه اروپا از جمله کشورهای آلمان، هلند، فرانسه و انگلستان برگزار می شود.

هدف از این مسابقات ترویج دانش هوش مصنوعی و ساخت ربات های در حرکت و موبایل ربات هاست. در جریان این مسابقات ربات های زیر آب و پرنده با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

تا کنون ۱۷۰ تیم از دانشگاههای کشور، در حدود ۲۳۰ تیم از مدارس کشور  و و در حدود بیش از ۵۰ تیم خارجی ثبت نام کرده اند. چهاردهمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران و دومین دوره مسابقات بین المللی آسیا و اقیانوسیه ۱۴ تا ۱۶ آذر ماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4437667

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها