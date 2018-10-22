۵۰۰میلیون دلار پول دارو «نشان دار» می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اصغری در گفتگوی تلویزیونی، به جزئیات اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای دارو، اشاره کرد و افزود: مطالبات داروخانه ها و شرکت های دارویی از بیمه ها و دانشگاه های علوم پزشکی، تاثیر مستقیم بر زنجیره تامین دارو دارد. مدت ها بود که صنعت داروسازی کشور از کمبود نقدینگی رنج می برد و شرایط سختی را تجربه می کرد.

وی با اعلام اینکه ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید و تامین می شود، گفت: بخشی از شرکت های دارویی به رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، اما امکان تامین مواد اولیه دارویی را نداشتند.

اصغری با اشاره به طلب ۴۰۰۰ میلیارد تومانی شرکت های دارویی از مجموعه های ارائه دهنده خدمات سلامت، افزود: پرداخت این ۵۰۰ میلیون دلار از آبان شروع خواهد شد و امیدواریم در پایان همان ماه بتوانیم مطالبات شرکت های دارویی را داده باشیم.

معاون وزیر بهداشت، بر «نشان دار» شدن ۵۰۰ میلیون دلار برای پرداخت مطالبات شرکت های دارویی تاکید کرد و گفت: دانشگاه های علوم پزشکی حق ندارند این پول را جای دیگری هزینه کنند و ما نظارت خواهیم داشت.