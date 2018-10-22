به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، تصمیم آمریکا مبنی بر خروج یکجانبه از «پیمان منع موشکهای هستهای میانبرد» بر دیدار جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سایه انداخته است.
بولتون بعدازظهر دیروز یکشنبه وارد مسکو شد و قرار است ظرف امروز و فردا با مقامات روسیه دیدارهایی داشته باشد حال آنکه برخی رسانهها میگویند قطعاً وی امروز موفق به دیدار پوتین نخواهد شد.
درهمینراستا، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه آیا برنامه دیدار پوتین- بولتون با توجه به تصمیم آمریکا برای خروج از پیمان منع موشکهای هستهای میانبرد تغییری کرده است؛ به این پاسخ اکتفا کرد که «برنامهریزی برای این دیدار همچنان در حال انجام است».
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه تصمیم خود برای خروج از پیمان موشکی- هستهای با روسیه را اعلام کرد و به گفته روزنامه نیویورکتایمز، بولتون مسئولیت آگاهسازی مسکو از طرحهای واشنگتن برای آغاز روند خروج از پیمان را برعهده گرفته است.
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