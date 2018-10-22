عطایی: کار سختی مقابل شهرداری تبریز خواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سی و دومین دوره رقابت‌های لیگ برتر والیبال از ۲۵ مهر ماه آغاز شد. شاگردان بهروز عطایی در تیم کاله در هفته نخست رقابت‌ها ۳ بر صفر پیام مشهد را شکست دادند. کاله مازندران در هفته دوم مسابقات میهمان شهرداری تبریز خواهد بود.

بهروز عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بازی هفته دوم مقابل تیم شهرداری تبریز گفت: همیشه شروع رقابت‌ها به دلیل عدم شناخت کافی از تیم‌ها بسیار سخت خواهد بود. در بازی مقابل پیام مشهد چون اطلاعاتی از تیم نداشتیم کمی کار سخت شد ولی رفته رفته در جریان بازی اطلاعات به دست آمد.

سرمربی تیم کاله مازندران درباره بازی هفته دوم مقابل شهرداری تبریز نیز گفت: متاسفانه در هفته دوم نیز کار سختی را در پیش خواهیم داشت چرا که شهرداری تبریز در هفته نخست مسابقات استراحت داشت و اطلاعات چندانی از تیم نداریم. باید به اطلاعات فردی و سال گذشته بسنده و در جریان بازی اطلاعات را پردازش کنیم.

وی درباره ارزیابی‌اش از مسابقات در فصل جدید گفت: برای قضاوت بسیار زود است. باید چند هفته از شروع رقابت‌ها بگذرد تا در این زمینه بتوان صحبت کرد. در حال حاضر شاید نزدیکی رقابت تیم‌ها و نبود ستاره های تیم ملی در لیگ بتوان مطرح کرد.

عطایی درباره طولانی شدن رقابت ها و 20 روز مانده به برگزاری مسابقات لیگ ملت های والیبال گفت: این موضوع هنوز تصویب نشده است و فردا سه شنبه قرار است درجلسه سازمان لیگ مطرح و آنجا تعیین کنند که مصوب می‌شود یا خیر.

سرمربی کاله در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه یزدان پناه اعلام کرد طبق آیین نامه مسابقات باید تا ۲۰ روز مانده به لیگ ملت‌ها ادامه دار شود گفت: یزدان پناه دبیر سازمان لیگ است و وظیفه او اجرای دستور العمل ها و مصوبات لیگ است. درخواست ها باید در شورای لیگ مطرح شود. هنوز تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است. زمانی که شورا ابلاغ کرد یزدان پناه حق اجرا دارد.